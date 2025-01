Fernanda Torres é a primeira actriz brasileira a vencer um Globo de Ouro

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, chegou à cerimónia dos Globos de Ouro, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, com nomeações para Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Actriz Principal de Filme Dramático. E uma das grandes estrelas da noite foi Fernanda Torres, a primeira actriz brasileira a vencer o galardão, 25 anos após Fernanda Montenegro, sua mãe, ter sido nomeada na mesma categoria pela prestação em Central do Brasil, também realizado por Walter Salles.

Mas o filme que saiu da cerimónia com maior número de distinções foi Emília Pérez. Além de ter roubado o título de Melhor Filme em Língua Estrangeira a Ainda Estou Aqui, a longa-metragem francesa arrecadou os prémios de Melhor Filme Musical ou de Comédia, Melhor Actriz Secundária (Zoe Saldaña) e Melhor Canção Original ("Em Mal", de Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard). Com três vitórias, destacou-se também O Brutalista, nas categorias de Melhor Filme Dramático, Melhor Actor num Filme Dramático (Adrien Brody) e Melhor Realização (Brady Corbert).

Ainda na sétima arte, Sebastian Stan (A Different Man) e Demi Moore (A Substância) foram os melhores actores em filmes musicais ou de comédia. Entre os secundários, foi também premiado Kieran Culkin (A Verdadeira Dor). O Globo de Ouro de Melhor Argumento foi para Conclave e Flow foi considerado o Melhor Filme de Animação.

©Kurt Iswarienko/FX Hiroyuki Sanada, em 'Shōgun'

Nesta cerimónia, em que a televisão partilha o protagonismo com o cinema, foram as séries Shōgun e Hacks, um drama e uma comédia, que venceram a noite. Shōgun, série que recorda a incursão dos portugueses no Japão, também venceu nas categorias de Actor (Hiroyuki Sanada) e Actriz (Anna Sawai) numa série dramática, assim como de Melhor Actor Secundário numa minissérie (Tadanobu Asano). Jean Smart, a mulher do leme de Hacks, foi mais uma vez galardoada com o prémio de Melhor Actriz numa série Musical ou de Comédia.

Já Baby Reindeer foi considerada a Melhor Minissérie do ano, com Jessica Gunning a destacar-se ainda como Melhor Actriz Secundária. Jeremy Allen White repete a vitória como Melhor Actor em Série Musical ou de Comédia, pela sua prestação em The Bear; enquanto Colin Farrell e Jodie Foster foram eleitos os melhores actores em minissérie, por The Penguin e True Detective: Night County, respectivamente.

A lista completa de vencedores pode ser consultada aqui.

Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook