Ainda sem grandes novidades, Five Guys confirma Lisboa para a estreia em Portugal

Depois de um anúncio velado numa entrevista à Bloomberg do director executivo do Five Guys na Europa – e que mesmo assim não passou despercebido a ninguém –, Daniel Agromayor, director para a península ibérica, confirma agora à Time Out que Lisboa é a cidade escolhida para acolher o primeiro restaurante da cadeia norte-americana, conhecida pelos seus gulosos hambúrgueres. “A ideia é arrancar em Lisboa, tal como fizemos em Madrid na Gran Via”, avançou, via email.

Foi em Agosto que se soube que Portugal fazia parte do plano de expansão da marca, mas ainda com pouco certezas. Na altura, John Eckberd, disse ao programa The Pulse with Francine Lacqua da Bloomberg, que a empresa iria inaugurar 50 novos espaços – e que Portugal era um destino prioritário. “Vamos abrir em Portugal no próximo ano. Estamos a considerar Lisboa, pois queremos sempre estar em locais emblemáticos (...). Estamos à procura da localização perfeita”, revelou, sem adiantar mais detalhes.

Questionado pela Time Out, Daniel Agromayor, responsável pela cadeia em Espanha e Portugal, mostrou-se “super entusiasmado” com a chegada a Portugal, “embora ainda não haja nada de tangível a dizer sobre um local ou momento específico”. Mesmo assim, o espanhol garantiu que Lisboa é o plano. Também 2025 continua como um objectivo para a abertura do restaurante, “mas neste momento não é a 100%”. “Depende de muitos factores”, acrescentou. “Há muito que queremos tornar o Five Guys Portugal uma realidade e em Espanha dizemos ‘la sigue la consigue!’”, concluiu, numa alusão ao que por cá poderia equivaler ao ditado quem espera sempre alcança – uma verdade no caso do Five Guys, criado em 1986 na Virginia, Estados Unidos da América, e hoje com hambúrgueres a serem servidos em 23 países em mais de 1900 restaurantes.

