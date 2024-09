Já não era sem tempo! Five Guys chega a Portugal em 2025

Existem quase dois mil restaurantes da cadeia norte-americana Five Guys em todo o mundo – e são todos praticamente iguais, com azulejos brancos e vermelhos a forrar as paredes decoradas com artigos de revistas e jornais. Há destaques da Time Out Nova Iorque, da Time Out Londres, da Time Out Madrid e de muitas outras revistas Time Out. Só não há recortes de Lisboa: mas isso pode estar prestes a mudar.

O director executivo da marca na Europa, John Eckberd, disse em Agosto, numa entrevista ao programa The Pulse with Francine Lacqua da Bloomberg, que a empresa vai inaugurar 50 novos espaços em breve – e que Portugal é um destino prioritário. “Vamos abrir em Portugal no próximo ano. Estamos a considerar Lisboa, pois queremos sempre estar em locais emblemáticos (...) Estamos à procura da localização perfeita”, revelou, sem adiantar mais detalhes. Os hambúrgueres preferidos de Barack Obama, servidos em folha de alumínio com ingredientes como tomate, alface, queijo, cebola frita ou cogumelos salteados, nasceram em 1986 na Virgína, Estados Unidos da América. Hoje, são servidos (e devorados) em 23 países, de Espanha à Arábia Saudita, de França a Singapura. Além dos hambúrgueres, a Five Guys é famosa pelas batatas fritas servidas em doses mais-do-que-generosas, pelos batidos (de morango, chocolate e baunilha, mas também de sabores mais originais, como Oreo, Reese's ou caramelo salgado) e pelos amendoins gratuitos e self-service, sempre disponíveis para os clientes à espera da sua pornográfica refeição. 🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey + Forno D’Oro mantém-se como a única pizzaria portuguesa entre as melhores do mundo