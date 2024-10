Ainda sem planos para o Halloween? Jardim da Estrela transforma-se em escape room

Visitar uma Escape Room em Lisboa no Dia das Bruxas pode ser um plano tão amaldiçoado (e divertido) como outro qualquer, mas, para este jogo de fuga é preciso uma dose extra de coragem. A freguesia da Estrela vai assinalar o Halloween com mais uma edição do Festival Estrela Assustadora – e a grande novidade de 2024 é uma escape room em pleno jardim.

O evento de entrada gratuita vai acontecer entre as 19.00 e as 22.00 no Pavilhão da Junta de Freguesia da Estrela, que estará devidamente decorado e terá surpresas e sustos em tudo o que é canto, prontos para apanhar os mais desprevenidos.

Os mais novos têm muito com que se entreter, mas a Junta quer atrair também o resto da família. “Este ano, pensámos também nos adolescentes, esses que pensam que já são imunes ao medo, terão de provar a sua coragem”, lê-se no post de Facebook da freguesia. “Se ousarem entrar no Jardim da Estrela na noite de 31 de Outubro, vão descobrir que o verdadeiro pavor os aguarda nas sombras. Nessa noite, o jardim não será um refúgio – será o lugar onde ninguém escapa e o medo será a única companhia”, prometem.

Além de sustos, disfarces e o Escape Garden, o evento contará com foodtrucks, para uma noite completa. Todas as idades são bem-vindas, sem necessidade de inscrição – mas, para participar na escape room, é preciso ter mais de 13 anos e preencher um formulário.

Pavilhão da Junta de Freguesia de Estrela. 31 de Out, Qui, 19.00-22.00. Entrada livre

