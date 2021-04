Airbnb celebra Dia Mundial do Riso com experiências online

Desde uma sessão de terapia e yoga do riso até um jogo hilariante sobre os mitos da Grécia Antiga, são várias as propostas do Airbnb para rir até não poder mais.

As experiências online do Airbnb, hospedadas através do Zoom, foram lançadas pela primeira vez em Abril de 2020, para combater o isolamento social a partir dos quatro cantos do mundo. Agora, a propósito do Dia Mundial do Riso, que se celebra a 2 de Maio, a plataforma de arrendamento turístico sugere novos eventos virtuais, para fazer uma pausa e experimentar algo que lhe traga alegria.

Além de aprender a fazer sangria portuguesa com drag queens (desde 35€), numa das experiências online mais populares do Airbnb, poderá rir até não poder mais numa sessão de terapia e yoga do riso (desde 15€) com Thomas Cock. “Há dois anos, o funcionário da alfândega leu o meu passaporte e disse: ‘é uma pena, com uma vogal fechada, você era Thomas Cook’”, conta o anfitrião, que encontrou conforto para o seu nome invulgar nos prazeres e benefícios do riso.

Para fãs de jogos interactivos, a escolha é, porventura, mais difícil. Entre o fabuloso “No Spain, no Game” (desde 11€) e a versão online de “Funny stories and crazy myths from Ancient Greece” (desde 16€) só uma coisa é certa: vai rir-se muito, claro. Mas, se preferir um espectáculo de magia, também há. “Secrets of Magic” (desde 23€) é a proposta do ilusionista Martin Rees, detentor de cinco recordes do Guiness – o mais recente foi por ter conseguido fazer 20 truques debaixo de água em apenas três minutos.

“O riso pode ser um forte aliado para ajudar as pessoas a superar alguns dos difíceis efeitos emocionais causados pela pandemia”, lê-se em comunicado do Airbnb, que há um ano promoveu a mudança para um formato online que tem permitido aos anfitriões sustentar os seus negócios e ganhar rendimentos.

+ O mundo mudou e as cidades mudaram com ele. Conte-nos o que sente pela sua

+ Imago x Thirst: cada peça equivale a um ano inteiro de água para duas pessoas