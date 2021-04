Imago x Thirst: cada peça equivale a um ano inteiro de água para duas pessoas

Ao comprar peças da marca portuguesa, estará a contribuir com um 1€ para o acesso à água potável em África.

A Imago e a Thirst Project, a maior ONG a combater a escassez de água potável a nível mundial, decidiram unir esforços para construir um furo de água no Reino de Eswatini, um pequeno país do Sul do continente africano, que poderá vir a abastecer uma comunidade de centenas de pessoas durante pelo menos quatro décadas. Para contribuir para esta causa, basta comprar qualquer uma das peças da marca portuguesa.

“Em 2020, foi preciso mostrar de forma ainda mais profunda o quanto a água potável faz falta a uma pessoa, especialmente com a propagação da Covid-19”, esclarece Constança Santos Silva, co-fundadora e presidente do Thirst Project Portugal, dedicada a criar uma geração de jovens portugueses socialmente conscientes que ajude a acabar com a crise mundial de água.

A campanha solidária, que não tem data de validade, foi lançada pela primeira vez no Natal passado. Mas, juntando a moda à solidariedade, para que a solidariedade se torne moda durante o resto do ano, a portuguesa Imago, parceira desta iniciativa, acaba de lançar a nova Colecção Primavera/Verão 2021, que inclui bonés, t-shirts e camisas, com preços entre os 24€ e os 64€.

“Feita 100% em Portugal, com materiais orgânicos e recicláveis em todas as peças”, revela o fundador da marca, Frederico Telo. “Por cada peça vendida, fornecemos água potável a duas pessoas em África durante um ano.”

Além de ser parceira do Thirst Project Portugal, a Imago também aderiu, em Fevereiro deste ano, à White Stamp, uma iniciativa de revenda conveniente e consciente, que promove a economia circular. Para participar, basta ter artigos em bom estado parados no roupeiro, descobrir quanto valem e descontá-los em novas compras.

