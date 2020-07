Airbnb ensina-o a cozinhar com os grandes nomes da alta-cozinha mundial

Plataforma de arrendamentos de curta duração tem experiências online para aprender com os chefs com estrelas Michelin.

O turismo pode estar a atravessar um período conturbado devido à pandemia, mas a Airbnb, uma das gigantes do sector, está a tentar reinventar-se. A plataforma de arrendamentos de curta duração lançou uma nova colecção de experiências online gastronómicas, em que convidam grandes nomes da alta-cozinha internacional para guiar os participantes na elaboração de receitas e aprendizagem de técnicas culinárias nem sempre acessíveis ao grande público.

Joachim Koerper, chef do Eleven, em Lisboa, é um dos cozinheiros que participa nesta experiência. Em “Fusão de Sabores”, o chef galardoado com uma estrela Michelin dá a conhecer as suas receitas que se inspiram na ascendência alemã, conjugando sabores portugueses e franceses.

Além do chef velho conhecido dos gastrónomos portugueses, David Chang (Momofuku Restaurant Group), Edward Lee (610 Magnolia, Succotash), Claudette Zepeda e Röze Traore também oferecerão experiências culinárias online, com fins solidários.

O montante arrecadado através das reservas da experiência “Criações numa Panela”, de Chang, da experiência “Grelhados de Verão”, de Lee, e da experiência “Tacos em Torta de Couve-flor”, de Zepeda, irá para um programa de apoio financeiro para restaurantes inserido na Iniciativa LEE, de Edward Lee, lançada este mês para ajudar na reabertura de restaurantes nesta fase de desconfinamento e para apoiar pequenos agricultores.

Ao todo, são 27 as experiências gastronómicas à distância de um clique, desde que foi lançado o programa em Abril deste ano. Poderá consultar a lista completa de experiências no site da Airbnb.

