Aja, Iran Costa e muito funk no festival de Verão do Trumps

Além do cantor de “É o Bicho”, o festival de Verão do Trumps traz a superstar Aja de RuPaul’s Drag Race e os funkeiros Equipe Explosão para três dias de festa.

“Senta Gostoso” é o novo hit de Verão de Iran Costa e uma das desculpas para vir ao Trumps na sexta cantar o que toda a gente quer ouvir: “O Bicho”, êxito de 1995 que nunca nos saiu do ouvido – basta ouvir uma vez e a música vai devorar-lhe a cabeça o resto do dia.

Aos 53 anos, Iran Costa ressurge do passado para animar a discoteca LGBT mais popular do país numa noite especial, um revival dos anos 90. “É uma daquelas canções que ficou para sempre”, diz Marco Mercier, responsável pela programação da discoteca. “Toda a gente sabe não só a letra como a coreografia e de cada vez que passamos ‘É o bicho, é o bicho’ no Trumps, aquilo vibra. Decidimos que ia ser o hino do Verão desta [festa] Big Back To The 90’s.”

O Trumps Summer Festival, o festival de Verão do Trumps, começou em 2014 com o nome Hot Season. O ano passado mudou de nome e trouxe outra grande glória da música pimba dos anos 90: Ana Malhoa. Desta vez, são três dias de festa dentro da discoteca com temáticas diferentes.

Na sexta, na festa 90s onde até vai haver “concursos com Push Pops para ver quem chupa mais depressa”, Iran Costa vai apresentar o seu novo disco e viajar por êxitos mais antigos – lembra-se do “Pimpolho”?

“O Iran Costa foi muito fácil de contactar”, continua Marco. “Ficou excitadíssimo por vir ao Trumps, pela história que o Trumps tem e pelo que representa, e muito excitado também por vir pela primeira vez a uma casa LGBT”, diz o responsável da discoteca. “Cada vez que contactamos artistas alguns têm algum receio de se ligarem ao mercado gay e ficarem conotados com tal. Ele não.”

Apesar dos holofotes, não é ele o cabeça de cartaz do evento. “A Aja é a rainha do festival”, confirma Marco. A drag queen norte-americana, uma das estrelas de RuPaul’s Drag Race (e da sequela All Stars), vem de propósito dos Estados Unidos no sábado. “E é a única data que tem na Europa”, sublinha Marco.

Além de um showcase na discoteca e de tempo para mostrar algumas canções do seu disco de rap, a drag queen está disponível para um meet & greet com os fãs (com bilhetes quase esgotados, a 60 euros) e uma fotografia autografada – não haverá possibilidade de tirar fotos no encontro de outra maneira, avisam no evento.

Na quinta-feira, primeira noite do festival, haverá uma reinvenção de uma das mais populares festas da casa, a Funk Off, que trará “um novo público” ao Trumps. Os convidados são os brasileiros Equipe Explosão, “um grupo muito conhecido dos funkeiros, que leva as casas por onde passa ao rubro”. Aqui, a Equipe Explosão junta-se à equipa habitual de bailarinos do Trumps e o resultado vai ver-se na quinta.

A discoteca continua a ser uma das mais concorridas da cidade e este Verão não é excepção. Na semana passada, recebeu a antestreia do filme Variações, sobre a vida de António Variações, com um concerto da banda do filme. O festival de Verão é feito a pensar “nos clientes habituais da casa”, mas também promete ser popular entre estrangeiros de visita.

Se as coisas continuarem de vento em popa, em breve planeiam também abrir regularmente às quartas-feiras, com as noites Mamacita, com música latina.

Quinta a sábado, no Trumps. Rua da Imprensa Nacional, 104-B (Príncipe Real). Bilhetes a partir de 10€

