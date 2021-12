Ajitama recebe o Natal com um mercado japonês

Já se sabe que quando o assunto é ramen, o Ajitama é especialista. Em eventos de Natal, não sabemos, mas estamos prestes a descobrir. Nos dias 18 e 19 de Dezembro, a esplanada do restaurante japonês transforma-se num mercado de produtos vindos do Japão ou inspirados na sua cultura.

“Temos a visão de partilhar com os portugueses muitos outros elementos da cultura japonesa e, nesse sentido, decidimos criar um pequeno mercado de Natal japonês, em que vamos disponibilizar uma série de produtos japoneses, que normalmente não são fáceis de encontrar num só local”, escrevem os responsáveis António Carvalhão e João Ferreira, em comunicado.

Assim, neste mercado vai ser possível encontrar snacks e manga nipónica, merchandising do Ajitama, bonecas kokeshi (feitas em madeira, as mais populares no Japão); demonstrações de furoshiki (arte de embalagem em tecido) e orikata (arte japonesa de embrulhos com papel de arroz) e ainda algumas bebidas japonesas selecionadas, entre sake, whisky, gin e vodka. Os visitantes vão ainda poder adquirir um embrulho original de orikata.

Embebido em espírito solidário, o restaurante associou-se à Comunidade Vida e Paz e promete oferecer vinte refeições por mês a famílias carenciadas, afectadas sobretudo pela pandemia.

