Red Frog regressa à lista de melhores bares do mundo

O speakeasy lisboeta, que mudou recentemente de espaço, voltou à lista The World’s 50 Best Bars – desta vez na 67ª posição.

É o único bar português a integrar a lista dos melhores do mundo. O Red Frog já tinha alcançado o reconhecimento da The World’s 50 Best Bars em 2017, ficando com 92ª posição. Agora, o bar de cocktails em Lisboa volta à lista e com uma subida: ocupa o 67.º lugar do top dos 100 melhores bares do planeta.

O secretismo à entrada, o sapo vermelho na parede, o lounge boémio, o serviço e os cocktails (com “twists complexos em clássicos”, lê-se na descrição do espaço) valeram ao speakeasy lisboeta a distinção, anunciada esta quinta-feira, 2 de Dezembro, em Londres.

“Depois destes dois anos muito complexos, é uma inegável motivação para nós receber esta distinção, que nos dá força para continuar o trabalho nacional e internacional que temos vindo a construir ao longo destes anos”, diz Emanuel Minez, um fundadores do Red Frog.

O bar de cocktails de assinatura foi criado em 2015 por Emanuel Minez e Paulo Gomes, bebendo inspiração aos bares clandestinos que surgiram nos EUA nos anos 20, durante a Lei Seca. Com a pandemia, o Red Frog fechou as portas durante mais de um ano, acabando por reabrir numa nova morada e com um novo conceito. Saiu da Rua do Salitre e está agora escondido numa sala dentro do Monkey Mash (o bar da mesma dupla, aberto desde 2019), na Praça da Alegria. “Está lá a essência, o espaço e a decoração”, explicou Paulo Gomes, à Time Out, em Agosto.

Praça da Alegria, 66. Ter-Sáb 18.00-02.00. Reservas em redfrog.pt ou 215 831 120.

