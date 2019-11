Ajude o elfo Dobby a recolher meias para a AMI

A exposição dedicada ao universo mágico de Harry Potter estreou-se no passado sábado, mas Dobby, o elfo doméstico, ainda não abandonou a Fnac do Centro Comercial Colombo, onde está a viver temporariamente, que agora aproveita para lançar uma campanha solidária. O objectivo é doar meias novas à Assistência Médica Internacional.

“Dobby não tem um mestre. Dobby é um elfo livre”, disse o elfo doméstico em Harry Potter e a Câmara dos Segredos, ao receber uma meia do jovem feiticeiro. Agora, a mística criatura é o símbolo perfeito da nova campanha solidária da Fnac, que lança um desafio aos fãs: aparecer na loja do Colombo com meias novas para doar à AMI – Assistência Médica Internacional.

Fotografia: Harry Potter The Exhibition

“Esta campanha insere-se no âmbito da política de responsabilidade social da Fnac Portugal, que anualmente desenvolve diversas iniciativas para ajudar instituições de solidariedade social em todo o país”, lê-se na apresentação da acção solidária, que arranca já esta sexta-feira, 22 de Novembro.

Se não tem meias novas em casa, está na hora de ir arranjar um par, embrulhá-las ou enfiá-las dentro de um livro (como fez Harry Potter) e despertar para o espírito da época. É possível fazer doações até dia 30.

Fnac Colombo. Seg-Dom 10.00-00.00.

