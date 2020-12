Ajude quem precisa com um cabaz solidário do The Therapist

Este Natal, o The Therapist, na Lx Factory, em Alcântara, quer apoiar a comunidade e criar um sentido de solidariedade e partilha numa quadra festiva marcada pela pandemia. Para isso, criaram cabazes solidários cujo valor da venda é revertido em bens alimentares para famílias da freguesia onde o restaurante está localizado.

O valor dos cabazes vai dos 20€ aos 60€ e, no site, cada pessoa pode escolher quanto quer dar. Depois de efectuada a compra, recebe um voucher com o valor representativo do cabaz que adquiriu. Por sua vez, uma das famílias em necessidade irá receber em casa alimentos no valor desse cabaz. Após a entrega dos alimentos, receberá também fotografias para comprovar que a sua compra foi encaminhada correctamente. Já só há 19 cabazes em stock.

Além destes cabazes de cariz social, o The Therapist tem também cabazes de Natal em parceria com a Mai Nova, uma produtora de vinhos sustentáveis. Pode escolher entre cinco cabazes diferentes (20€-55€), em que encontrará vinhos, granola, azeite, chá, pesto, crackers de milho ou até mesmo um prato para azeite em cerâmica. Pode consultar as diferentes opções no site do The Therapist.

