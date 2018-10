Alameda do Beato vai mudar de cara

O programa municipal Uma Praça em Cada Bairro não pára. Agora é a Alameda do Beato que vai levar uma volta e transformar-se num espaço mais amigo dos peões e muito pouco amigo dos carros (principalmente para quem não mora ou trabalha na zona).

O projecto de requalificação é do atelier Orgânica Arquitectura, que venceu o concurso público e tem no seu portefólio mais recente o Serviço Educativo e Oficinas do Palácio Pimenta e a Escola Básica Integrada do Parque das Nações. A área de intervenção anda à volta dos 6000 metros quadrados, entre a Alameda e a Rua do Beato.

O projecto prevê a abolição do parque de estacionamento não oficial que fez desta alameda um espaço refém do estacionamento abusivo. Como vê na imagem, o pavimento é um pouco mais escuro do que o habitual na cidade, já que a escolha recaiu sobre uma rocha que dá pelo nome de gabro. Mas, em contraste, o adro da igreja vai receber um pavimento de pedra lioz e ao longo da alameda serão instaladas novas árvores idênticas às existentes.

O acesso viário a partir da Rua do Beato será condicionado: só moradores e comerciantes locais vão poder entrar com o carro e estacionar; todos os demais terão de ir à volta procurar lugar (ou de deixar o veículo em casa). Não há petróleo no Beato, mas prevê-se que este projecto venha enriquecer esta zona junto ao Tejo.

+ Reciclar pacotes de leite vai dar um parque infantil no Beato