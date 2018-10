Reciclar pacotes de leite vai dar um parque infantil no Beato

Em Outubro e Novembro, todas as embalagens de leite Mimosa que forem parar aos ecopontos amarelos de Lisboa vão contribuir para a construção de um parque infantil na Mata da Madre de Deus, na freguesia do Beato. Como? Através de uma parceria entre a marca, a Teatra Park, e a Câmara de Lisboa.

Durante as próximas semanas, por cada 15 quilos de embalagens recicladas, a Tetra Pak e a Mimosa oferecem dez euros para a reabilitação do parque infantil da freguesia. A ideia é ajudar a colmatar a uma necessidade da freguesia do Beato, promovendo os bons hábitos da reciclagem.

“É com grande alegria e satisfação que recebemos esta iniciativa na Junta de Freguesia do Beato. Com o apoio desta campanha, elevamos a consciencialização ambiental da nossa comunidade ao mesmo tempo que será possível termos um renovado parque infantil na Mata da Madre de Deus, aberto para todas as crianças poderem brincar”, escreve em comunicado Silvino Correia, presidente da junta de freguesia do Beato.

Na mesma nota, a responsável de Ambiente da Tetra Pak em Portugal, Ingrid Falcão, destaca o “envolvimento próximo com as comunidades locais”, tal como já tinha acontecido em 2015 numa outra campanha semelhante, então com a Agros, que contribuiu para a construção de um parque infantil na Póvoa de Varzim.

Agora é a Mimosa que se junta a esta causa. “Na Mimosa assumimos o compromisso de contribuir activamente para o bem-estar das famílias, oferecendo produtos saudáveis, nutritivos e adequados a todas as necessidades respeitando sempre o ambiente”, refere na mesma nota Maria José Patrício, gestora de relações públicas e eventos da marca. “Nesta campanha conjugamos a nossa política de sustentabilidade com a promoção do bem-estar das crianças e comunidades locais. Estamos muito satisfeitos por poder participar nesta iniciativa que envolve várias entidades na promoção da reciclagem e para a melhoria do espaço público infantil.”

