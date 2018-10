Veganário: está a chegar ao Anjos70 um festival de veganismo

Se os restaurantes vegan e vegetarianos brotam em Lisboa como flores na Primavera é sinónimo de que há cada vez mais adeptos deste estilo de vida – e com eles vêm os festivais. O Veganário chega nos dias 13 e 14 de Outubro ao Anjos70 com palestras, workshops, música e muita comida.

Acontece desde 2013 e tem vindo a ser um veículo de divulgação do veganismo e das práticas associadas a esse modo de vida. Ao longo de dois dias, o salão da associação cultural enche-se com mais de 50 bancas de alternativas ao consumo de produtos animais, refeições prontas a comer ou a levar para casa, salgados, doces e sobremesas. Haverá também venda de cosmética e outros produtos que apelam ao consumo consciente e sem qualquer origem animal.

O programa é extenso e inclui, no dia 13, um workshop de biocosmética (11.00), um showcooking sobre alimentação vegan para todas as idades (16.00) e uma palestra sobre os efeitos do veganismo nos hábitos alimentares (17.00). No dia 14, há uma palestra sobre a dieta vegana (14.00), outra sobre a sustentabilidade do veganismo (16.00) e, para acabar o dia, prepare-se para um concurso de doçaria vegana (19.00).

O Veganário foi feito também a pensar nos miúdos com um espaço infantil que lhes é dedicado, com direito a um showcooking de petiscos para famílias no domingo, dia 14, às 12.00.

A programação completa pode ser consultada aqui.

Regueirão dos Anjos, 70. 13 e 14 de Outubro 11. 00-20.00. Entrada Livre.

