Os melhores restaurantes vegan em Lisboa

É 100% vegan, mas isso não quer dizer que não se degustem "bifanas", como a Sublime, com seitan marinado com tomilho e mostarda, em pão bolo do caco, "queijo" cheddar e cogumelos salteados, ou apenas com o seitan marinado em bolo do caco. Há também "francesinha", com camadas de pão recheadas com seitan caseiro, ou petiscos clássicos como o "choco" frito com maionese de limão, e tábuas com vários clássicos em versão vegana.
Felizmente, já existem poucos restaurantes sem opções vegetarianas ou veganas. Contudo, se o que procura é fugir a qualquer produto de origem animal, o mais seguro é apostar num destes restaurantes vegan em Lisboa. Apesar dos nomes de muitos pratos – hambúrgueres, pizzas e até bifanas e francesinhas –, aqui não há absolutamente qualquer proteína animal. Também por cá encontra saladas (mais que muitas) e outras combinações surpreendentes. Descubra o que comer nestes espaços, mesmo que continue a ser um carnívoro inveterado. Carne? Peixe? Entre entradas, pratos principais e sobremesas, nem se vai lembrar disso.
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