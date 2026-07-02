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Lisboa

The Green Affair
DR / Facebook The Green Affair | The Green Affair
DR / Facebook The Green Affair

Os melhores restaurantes vegan em Lisboa

Bifanas, francesinhas e hambúrgueres é o que vai encontrar nestes restaurantes. Nenhum os quais com carne, é claro.

Beatriz Magalhães
Editado por Beatriz Magalhães
Jornalista
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Felizmente, já existem poucos restaurantes sem opções vegetarianas ou veganas. Contudo, se o que procura é fugir a qualquer produto de origem animal, o mais seguro é apostar num destes restaurantes vegan em Lisboa. Apesar dos nomes de muitos pratos – hambúrgueres, pizzas e até bifanas e francesinhas –, aqui não há absolutamente qualquer proteína animal. Também por cá encontra saladas (mais que muitas) e outras combinações surpreendentes. Descubra o que comer nestes espaços, mesmo que continue a ser um carnívoro inveterado. Carne? Peixe? Entre entradas, pratos principais e sobremesas, nem se vai lembrar disso.

Recomendado: Os melhores restaurantes saudáveis em Lisboa

Restaurantes vegan em Lisboa

26 – Vegan Food Project

  • Vegetariano
  • Chiado/Cais do Sodré
26 – Vegan Food Project
26 – Vegan Food Project
DR / Facebook 26 - Vegan Food Project

É 100% vegan, mas isso não quer dizer que não se degustem "bifanas", como a Sublime, com seitan marinado com tomilho e mostarda, em pão bolo do caco, "queijo" cheddar e cogumelos salteados, ou apenas com o seitan marinado em bolo do caco. Há também "francesinha", com camadas de pão recheadas com seitan caseiro, ou petiscos clássicos como o "choco" frito com maionese de limão, e tábuas com vários clássicos em versão vegana. 

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Gal

  • Cafés
  • Lisboa
Gal
Gal
Rita Chantre

Se a intuição lhe diz que o nome deste café é inspirado numa certa diva da música brasileira, está certa. O tropicalismo, a música, mas também a ponte com outras formas de arte fazem do Gal um sítio único no bairro. A começar pelo menu, repleto de opções veganas, especialização que atrai clientela de todos os pontos da cidade. Ao almoço, saem bowls, tostas, sandes e um prato da semana que, uma vez por mês, traz de volta aquele que já é um ex-líbris da casa – a feijoada brasileira vegana, tão saborosa quanto a receita original, com farofa de banana, chouriço vegano e seitã caseiro. No separador da cafetaria não faltam os clássicos, ainda que haja espaço para bebidas bem mais exibicionistas, como o iced strawberry matcha latte. Tudo isto num ambiente descontraído e com arte nas paredes. As pequenas exposições vão rodando.

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Jardim das Cerejas

  • Vegano
  • Chiado
Jardim das Cerejas
Jardim das Cerejas
DR

Todos os dias há buffet vegan aos almoços e jantares no Jardim das Cerejas. O banquete pode incluir lasanha com recheio de beringela, couve-flor e carne de soja, bróculos com tofu biológico, caril de grão de bico com curgete, cenoura, batata doce e molho de coco e manga ou umas almôndegas de legumes com molho de maracujá. A estes pratos, que todos os dias mudam, junta-se sempre o arroz basmati com nozes e sultanas, paparis, pizza, pakoras e saladas.

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Legumi Sushi Vegan

  • Estrela/Lapa/Santos
Legumi Sushi Vegan
Legumi Sushi Vegan
Duarte Drago

Leonardo Lattari, sushiman, tinha um restaurante japonês tradicional em Lisboa, o Takumi Lounge. Um dia a filha pediu-lhe para parar de “matar peixe” para fazer as pecinhas, recusou-se a comer e Leonardo, que já estava no processo de se tornar vegetariano, começou a fazer rolinhos com legumes e plantas. O arroz de sushi e a alga são exactamente iguais, mas não há salmão, atum ou peixe branco no recheio. Usa essencialmente legumes, como os espargos, pepinos, cogumelos, algas ou feijão. Não ter o sashimi, as fatias finas de peixe, foi o mais difícil, mas encontrou-se solução: aqui, o sashimi da casa é um tofu especial. 

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Moko Vegan Bakery

  • São Sebastião
Moko Vegan Bakery
Moko Vegan Bakery
Rita Chantre

Joyce Chi e Renato Lai são naturais de Taiwan. Quando se mudaram para Portugal, começaram um negócio de pão e pastelaria vegetariana – que mais tarde viria a tornar-se somente vegana e acabaria por fechar. Mas não era o fim, porque a Moko voltou a abrir no Verão de 2025, em São Sebastião. Descendo os degraus à entrada, a primeira coisa que salta à vista é a parede à nossa frente recheada de croissants, folhados mistos, empanadas, pastéis de nata. Numa dinâmica de self-service, as pessoas podem entrar, dirigir-se directamente às prateleiras e fazer a sua escolha. No final, é só pagar ao balcão. É tudo vegano, desde o pão taiwanês com diferentes recheios, de sésamo preto ou feijão azuki, ao croissant de matcha e chocolate e ao rolo de canela. Também há café e bebidas frescas.

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Mother Burger

  • Vegano
  • Lisboa
Mother Burger
Mother Burger
DR

O Mother Burger é uma hamburgueria 100% vegan que se estreou em Lisboa no final de 2019, tendo feito o seu caminho pelos food courts do Atrium Saldanha ou do Colombo com opções como o hamburguer com seitan crocante, ou com crispy fish vegan e molho tártaro. Além da lista de hambúrgueres, há nuggets ou bolas de “queijo” picantes.

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Shree Ram

  • Indiano
  • Lisboa
Shree Ram
Shree Ram
DR / Shree Ram Restaurante Facebook

Próximo do Arco do Cego, este restaurante indiano, apelidado com o nome de uma importante divindade do hinduísmo, serve apenas comida vegetariana ou vegana. Nos especiais encontra pratos como o makkai patra, feito com milho cozido a vapor e rolos de folhas de inhame, ou o pav bhaji, originário de Bombaim, que leva puré de legumes e pão tostado. Também há dahl, tikka masala com queijo cottage, caril, ou entradas, como as clássicas chamuças ou pani puri.   

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The Green Affair

  • Vegano
  • Avenidas Novas
The Green Affair
The Green Affair
©Manuel Manso

Já com três casas em Lisboa, a carta do The Green Affair é 100% vegetal. Nada é de origem animal e a ideia é apresentar pratos inteligentes, inspirados em cozinhas internacionais, com um empratamento apelativo. Antes de seguir para pratos como o bife de seitan com molho de pimenta, com o seitan feito de raiz, perca-se nas entradinhas, onde há opções como as “asinhas” de couve-flor panadas, as gyosas de vegetais ou os croquetes de espinafres com molho de maionese e mostarda caseiro.

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Veganeats Caffé

  • Vegano
  • Lisboa
Veganeats Caffé
Veganeats Caffé
Duarte Drago

A Veganeats Caffé abriu há já dez anos e é uma pequena cafetaria em Arroios, que serve bolos sem ingredientes de origem animal, como o bolo de chocolate com amendoim caseiro, entre outros. Há também opções para refeições ligeiras, para pequeno-almoço ou almoço, e o negócio disponibiliza ainda um serviço de catering. 

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Vegan Junkies

  • Vegano
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Vegan Junkies
Vegan Junkies
Manuel Manso

"Salad Days Are Gone" não é só parte de uma letra de Mac DeMarco, é também o lema deste Vegan Junkies. O restaurante vegano que Mariana Cordeiro, Vinicius Alkmim e Samuel Carvalho abriram no número 28 da Luciano Cordeiro chega para nos comprovar que fast food e animal não precisam de fazer parte da mesma frase. Nos hambúrgueres, por exemplo, o hambúrguer VJ, faz-se de pico de gallo e pimentos vermelhos salteados. Nos cocktails, o reposado leva tequila olmeca gold, cointreau, polpa de maracujá, espuma de baunilha e aquafaba, e o the dude's é inspirado em The Big Lebowski

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Lisboa verde

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