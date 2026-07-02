Os melhores restaurantes vegan em Lisboa

Se a intuição lhe diz que o nome deste café é inspirado numa certa diva da música brasileira, está certa. O tropicalismo, a música, mas também a ponte com outras formas de arte fazem do Gal um sítio único no bairro. A começar pelo menu, repleto de opções veganas, especialização que atrai clientela de todos os pontos da cidade. Ao almoço, saem bowls, tostas, sandes e um prato da semana que, uma vez por mês, traz de volta aquele que já é um ex-líbris da casa – a feijoada brasileira vegana, tão saborosa quanto a receita original, com farofa de banana, chouriço vegano e seitã caseiro. No separador da cafetaria não faltam os clássicos, ainda que haja espaço para bebidas bem mais exibicionistas, como o iced strawberry matcha latte. Tudo isto num ambiente descontraído e com arte nas paredes. As pequenas exposições vão rodando.