Alameda recebe a Festa da Cereja de Alfândega da Fé este domingo

A cultura está de regresso à Alameda D. Afonso Henriques, numa festa dedicada aos produtos regionais, com destaque para a cereja de Alfândega da Fé, em Trás-os-Montes.

Alameda do topo da Fonte Luminosa

A Alameda D. Afonso Henriques tem sido um porto seguro de convívio nos últimos tempos, seja para fazer desporto ou para sentar na relva a conversar e a apanhar ar fresco. Mas no próximo domingo, 6 de Junho, estará tudo bem mais animado com a Festa da Cereja de Alfândega da Fé, município de Trás-os-Montes.

Mas além da promoção da cereja transmontana, o evento vai contar com a presença de outros produtos regionais do nordeste do país, que chegarão a Lisboa pelas mãos dos próprios produtores da região.

A festa é de entrada livre e pelas 15.30 será marcada por um momento musical do Grupo de Concertinas Águias Vermelhas, uma associação cultural oriunda da Charneca da Caparica, em Almada.

A organização está a cargo da Junta de Freguesia do Areeiro que garante implementar “as medidas necessárias para garantir a segurança e a proteção dos visitantes, de acordo com as diretivas da Direção-Geral de Saúde”.

