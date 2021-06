Memmo Alfama convida New Kids On The Block para recriarem arraial de Santo António

Nos sábados de Junho vai estar o arraial montado no terraço do hotel Memmo Alfama. A experiência gastronómica estará a cargo do colectivo New Kids On The Block.

Este ano os santos populares ainda não vão ser o que eram, mas vai haver um cheirinho a festa no terraço do Memmo Alfama, um boutique hotel de ambiente informal que tem como ex-libris a vista sobre Alfama e o Tejo. É mesmo nas alturas deste edifício do século XIX que durante o mês de Junho se pode juntar ao arraial “Santos Populares à la memmo” preparado em parceria com os chefs do colectivo New Kids On The Block que todos os sábados, a partir das 18.00, vão pegar nos tachos.

O menu criado pelo colectivo não esqueceu a tradição gastronómica associada aos santos populares e dá-lhe um toque mais contemporâneo. Vai haver pastéis de massa tenra com pezinhos de coentrada e caracóis (6€), pão com chouriço, mas com um toque asiático, em que o assado é substituído pelo a vapor e o pão por um bao (6€), ou sandes de entremeada, com barriga de porco cozinhada a baixa temperatura (7€).

As tradicionais sardinhas são servidas no pão como manda a tradição, mas de brioche (7€), e as bifanas, com mostarda a acompanhar e também cogumelos ostra (7€). Para sobremesa há churros de baba de camelo (5€) e fatias da China, doce conventual com origem em Tomar, servidas neste arraial com calda de manjerico (5€). Para acompanhar a petiscada haverá uma carta de vinhos, assim como cocktail temáticos.

O hotel garante que os arraiais vão decorrer com todas as normas de segurança exigidas e por isso a lotação estará limitada a 60 pessoas. Para não lhe ser barrada a entrada terá de se inscrever e os chefs de serviço serão diferentes todos os sábados. Leonor Godinho, João Menino, Pedro Abril e Tiago Cruz cozinham no dia 5; Pedro Monteiro, Miguel Rodrigues, Pedro Abril e Tiago Cruz juntam-se a 12; José Paulo Rocha, Carlos Fernandes, Tiago Cruz e Luisa Vilarinho tomam conta do fogão a 19; e Octávio Delmonte, Fábio Algarvio, Constança Cordeiro, Pedro Abril e Tiago Cruz encontram-se a 26.

