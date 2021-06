Já se pode votar no Orçamento Participativo de Lisboa

Todos os anos os munícipes da cidade de Lisboa são chamados a votar, por SMS ou online, nos seus projectos preferidos para a cidade. Depois de uma primeira fase de apresentação das propostas, são 69 os projectos que chegaram à selecção final desta 12ª edição do Orçamento Participativo (OP), dedicada aos temas da sustentabilidade energética e ambiental e do combate às alterações climáticas, e também à prática da actividade física. Até porque, neste 2021, Lisboa é a Capital Europeia do Desporto.

O OP tem uma verba de 2,5 milhões de euros que será distribuída por dois grupos de projectos: os que envolvem empreitadas de obras públicas de montante inferior a 150 mil euros e os projectos de “aquisição ou locação de bens móveis, ou aquisição de serviços”, até 75 mil euros. E cada um dos grupos está subdividido em várias áreas temáticas. São elas: adaptação e mitigação das alterações climáticas; energia limpa e renovável; economia circular; revitalização eficiente do edificado; redução da poluição e preservação/recuperação do ecossistema e da biodiversidade; sistema alimentar justo; mobilidade inteligente e sustentável; desporto e promoção da saúde física e mental.

No site oficial do OP pode conhecer todas as propostas submetidas nesta edição, e cada cidadão tem direito a votar num projecto de cada um desses dois grandes grupos, ou seja, pode submeter um total de dois votos. É possível filtrar por nome, área temática, freguesia e grupo e depois votar directamente através do site ou por SMS, gratuito, para o 4310, com o número do projecto seleccionado.

Os resultados serão revelados ainda durante o mês de Junho, em data a anunciar.

+ Hub Criativo do Beato quer fazer de Lisboa uma cidade mais sustentável

+ Leia a edição desta semana: Abram alas para os miúdos!