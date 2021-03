New Kids On The Block preparam menus especiais com entrega ao domicílio

Foi em vésperas de nos fecharmos em casa e mudarmos a nossa vida por completo, em Março de 2020, que um grupo de novos cozinheiros – chefs sem merdas, como lhes chamámos na última edição semanal em papel da Time Out Lisboa – se juntou e ganhou o nome New Kids On The Block. Fast forward para Março 2021, num mundo ainda esquisito e com os restaurantes fechados, estes chefs, que passaram o ano a dinamizar o panorama gastronómico lisboeta, celebram o primeiro ano de colectivo com um jantar especial, para encomendar através da plataforma Rock ‘n’ Go da Musa.



O núcleo forte deste colectivo é Pedro Bandeira Abril (Chapitô à Mesa), Bernardo Agrela (A Praça), José Paulo Rocha (O Velho Eurico), Leonor Godinho (Musa da Bica), Pedro Monteiro (Fábrica da Musa) e Tiago Lima Cruz, mas foram ganhando apêndices de peso, como Ana Leão (Colher Torta) ou Octávio Delmonte (Musa). Na sexta-feira, dia 12, vão ter três menus completos (30€ cada), feitos por eles.



O menu de Leonor Godinho, Pedro Monteiro e Octávio Delmonte inclui profiteroles de milho recheados com paté de galinha, uma “deep fried francesinha” (uma espécie de francesinha croquete), e fish&chips feito com filetes de peixe galo e chips de mandioca, batata doce e flor de lótus.

Já Pedro Abril junta-se a Bernardo Agrela para montarem um menu com bubble waffle com cebola caramelizada frita, foie e queijo do Adolfo, uma arrufada sando com borrego tandoori, bacon jam e agrião, e ainda um prato de glass noodles com coelho à São Cristovão e chilli crisp.



O terceiro menu é feito pelo trio Tiago Lima Cruz, Ana Leão e José Paulo Rocha e terá empada de bifanas “como deve ser”, couve chamuscada com anchovas, nozes e sour cream caseiro e a sobremesa “tiramendoim”, um tiramisu mas com manteiga de amendoim e butterscotch.



Cada menu inclui duas cervejas Musa e pode ser encomendado a partir das 18.00 e até às 22.00.



Os New Kids On The Block, que ganharam o nome por acaso e aceitaram o baptismo de bom grado, criando até uma conta no Instagram para partilhar as novidades, organizaram vários eventos ao longo de 2020. A primeira apresentação mais oficial, onde cozinharam todos juntos, foi num almoço de domingo especial, em Novembro, no pop-up d’A Praça na Casa do Capitão.

