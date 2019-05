Alameda recebe o Dia do Cão com uma mostra canina, workshops e street food

Diz-se que o cão é o melhor amigo do Homem. Para o celebrar, a Junta de Freguesia do Areeiro marcou uma festa canina para o próximo domingo, 19 de Maio. E não vão faltar cãominhadas, uma mostra de cães de raça portuguesa, provas de agilidade, feira e expositores com produtos e serviços para canídeos, workshops e até street food, para o ajudar a repor energias.

Sabe como abordar um cão sem levar uma valente dentada ou ver o pobre coitado encolher-se com medo de si? No Dia do Cão, poderá aprender com a ajuda da consultora canina Carla Cruz. Basta para isso visitar a Alameda D. Afonso Henriques, no Areeiro, onde poderá juntar-se a este evento muito especial a partir das 10.30.

Entre as actividades programadas, destacam-se os workshops: há um sobre cães-guia (às 16.00 com o Retriever Clube de Portugal), outros dois sobre “Como Andar à Trela” (às 12.00 com a Dog Tools e às 17.30 com a Mestre Patas) e um com a Sociedade Protectora dos Animais (às 14.00).

Durante todo o dia, vão acontecer também provas de agilidade, promovidas pelo centro de treino e desporto canino Niki Ladra, às 11.00, 13.00, 16.30 e 18.30. Pelo meio, há a Mostra de Cães de Raça Portuguesa, marcada para as 15.00; e uma cãominhada, às 17.00, para garantir que está tudo em forma.

Para participar, basta aparecer. Se não tem cão, nada tema: a Casa dos Animais de Lisboa e a Sociedade Protectora dos Animais vão estar a promover adopções responsáveis.

