Alameda vai encher-se de tasquinhas com petiscos e animação para toda a família

É para marcar na agenda. Durante três dias, a Alameda D. Afonso Henriques vai encher-se de tascas com iguarias e produtos nacionais de norte a sul do país, com um programa cultural recheado de concertos, espectáculos de dança e muitos jogos tradicionais.

A Festa das Colectividades e Casas Regionais de Lisboa, já na quinta edição, está de regresso ao relvado junto à Fonte Luminosa. Entre 24 e 26 de Maio, vai poder provar vários produtos regionais e ouvir muita música tradicional portuguesa, desde fado ao canto alentejano.

O evento arranca já na sexta-feira, prologando-se até domingo. No primeiro dia, destacam-se os espectáculos de concertinas, das 21.00 à meia-noite. Mas pode aparecer antes, pelas 20.30, para petiscar e ouvir o acordeão de Tino Costa. Já no dia seguinte, 25 de Maio, a animação começa às 15.00, destacando-se os Jungle Boy's, que sobem ao palco um pouco mais tarde, pelas 17.00, com música do sertão brasileiro. As noites, essas, vão ser de fado, a partir das 21.30.

No dia 26 de Maio, o Grupo de Cantares da Casa Courense, de Paredes de Coura, abre as festividades às 14.30. Seguindo-se actuações de três ranchos, das 15.00 às 16.30; um espectáculo de flamencas, das 16.30 às 17.00; e mais grupos de cantares e ranchos tarde e noite fora.

Com organização da Associação das Colectividades de Lisboa, em parceria com a Junta de Freguesia do Areeiro, a entrada é livre. Só vai precisar de trocos para os comes e bebes. Para saber mais, basta estar atento ao evento no Facebook.

+ Quim Barreiros e Iran Costa dão música no Arraial de Campolide