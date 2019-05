Quim Barreiros e Iran Costa dão música no Arraial de Campolide

É já um dos mais procurados arraiais durante os Santos Populares, muito também pelo cartaz recheado de grandes nomes da canção ligeira portuguesa. O Santos à Campolide volta a ocupar a Quinta do Zé Pinto de 30 de Maio a 16 de Junho, e este ano traz Quim Barreiros, Ruth Marlene e até Iran Costa.

Já é ponto de paragem obrigatória no roteiro de bailaricos. O grande campo relvado da Quinta do Zé Pinto é ocupado uma vez por ano com dezenas de bancas de onde sai fumo branco dos assadores, ora das bifanas, ora das sardinhas.

O arraial de Campolide tem um cartaz cada vez mais robusto e uma organização que parece competir com os festivais de Verão, mas numa versão pimba. Para o aquecimento das Festas de Lisboa, Iran Costa faz as honras no dia 31 de Maio, e na semana seguinte, a 7 de Junho, é Rosinha quem leva no pacote em Campolide. Nas sextas-feiras seguintes, o baile fica a cargo de Ruth Marlene, dia 12, e do ícone da música popular Quim Barreiros, a 14.

A par destas cantorias, as noite são animadas com outras bandas e DJs, e até aulas de zumba haverá durante os dias de arraial – tudo promovido pela Junta de Freguesia de Campolide em parceria com a EGEAC.

O convite está feito e “em Junho, todos os caminhos vão dar a Campolide”.

