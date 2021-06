Albano Jerónimo vai ser protagonista de série da Amazon

O actor português Albano Jerónimo será um dos protagonistas da segunda temporada da série original da Amazon Prime El Presidente, que se debruça sobre escândalos de corrupção no mundo do futebol.

Depois das participações em produções internacionais como Vikings (AMC) ou mais recentemente The One, da Netflix, Albano Jerónimo encarna agora a personagem do brasileiro João Havelange, presidente da FIFA entre 1974 e 1998, que morreu em 2016 com 100 anos.

A série volta a ser escrita e realizada pelo argentino Armando Bó (vencedor de um Óscar com Birdman) e está a ser filmada no Uruguai. Centra-se na investigação divulgada em 2015, conhecida como FIFAgate, que revelou que vários dirigentes ligados à instituição que tutela o futebol a nível mundial estavam envolvidos em esquemas de corrupção. Havelange era um dos nomes sobre quem recaíram algumas das denúncias.

Ao longo de oito episódios, com a duração de uma hora, veremos como a FIFA se transformou num poderoso organismo com influências económicas, políticas e comerciais em todo o mundo. Maria Fernanda Cândido, Eduardo Moscovis, Andrés Parra, Anna Brewster, Nelson Freitas ou Carol Abras também entram nesta nova temporada.

