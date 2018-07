Albert Adrià vem cozinhar ao LOCO de Alexandre Silva

Alexandre Silva convidou Albert Adrià, dono de um império de restaurantes em Barcelona, para vir cozinhar ao seu estrelado LOCO. O jantar é dia 4 de Agosto e as reservas já estão abertas.

Volta e meia o chef Alexandre Silva traz convidados de peso ao seu LOCO, o restaurante com estrela Michelin. “Decidimos que este ano queríamos fazer só um jantar, mas teria de ser com uma figura que tivesse uma grande influência para mim e para a cozinha mundial”, explica Alexandre em comunicado. As conversações com Albert Adrià, irmão mais novo do chef Ferran Adrià, começaram no início do ano e tudo vai acontecer no dia 4 de Agosto.

O menu deste jantar ainda está a ser definido, mas a surpresa também fará parte da experiência da alta-cozinha criativa. Ainda assim, Alexandre Silva começou por enviar a Adrià uma lista dos produtos que existem em Portugal nesta altura do ano e tem na agenda levar o chef a pescar e ao campo.

Depois de muitos anos a trabalhar com o irmão mais velho, Ferran Adrià, no elBulli, Albert Adrià criou o seu próprio projecto gastronómico em Barcelona: são seis restaurantes dentro do elBarri que o levam pelo mesmo caminho da revolução gastronómica que o irmão operou em Espanha. Em 2013 recebeu uma estrela Michelin para o seu restaurante Tickets e outra para o 41º Experience, que entretanto fechou. No ano seguinte a estrela foi para o seu Pakta e em 2015 para o Hoja Santa. No último ano foi o Enigma.

Este ano, o chef que vai trazer cinco elementos da sua equipa para este jantar a muitas mãos, já foi distinguido como o melhor chef de cozinha nos prémios nacionais de gastronomia de Espanha e há já um documentário sobre o seu percurso, Constructing Albert.

Preço: 250€ com bebidas. 4 de Agosto, 20.00. Rua dos Navegantes, 53B (Estrela). Reservas: 21 395 1861, limitadas a 20 lugares.

+ No I+D do Loco há tempo para inventar, testar, errar e fazer tudo de novo

+ Uma queijaria com estrela Michelin