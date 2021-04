Alcântara celebra um milhão de vacinas em Portugal com mural de arte urbana

Suzete Prata, de 90 anos, foi quem recebeu a milionésima vacina administrada em Portugal contra a Covid-19. Para assinalar o acontecimento, que teve lugar em Março, o presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, Davide Amado, convidou o artista Smile, conhecido pela sua técnica de fotorrealismo, a fazer um mural ao lado do Centro de Vacinação de Lisboa, junto ao Pavilhão da Ajuda, na Calçada da Tapada.

A obra irá permanecer no local largos anos, de acordo com a Junta, que a inaugura esta segunda-feira, 19 de Abril, com a presença do artista e da retratada. “Para nunca esquecermos a força e perseverança que temos de continuar a ter, por estes dias, para continuarmos a travar a luta contra a pandemia”, lê-se em comunicado.

Fotografia: Gabriell Vieira

O processo de vacinação contra a Covid-19 arrancou no final de 2020, a 27 de Dezembro, primeiro para os profissionais de saúde, das forças armadas e de segurança, bem como para profissionais e utentes de lares de idosos. A partir de Fevereiro deste ano foram incluídas pessoas com 80 ou mais anos de idade e doentes com patologias mais graves a partir dos 50 anos.

No último sábado, 17 de Abril, Portugal atingiu novo recorde diário de administração de vacinas: cerca de 120 mil, segundo a informação mais recente disponibilizada pela taskforce do processo de vacinação. E ultrapassou também a marca de 2,5 milhões de inoculações contra a Covid-19, incluindo primeiras e segundas doses.

