Alcântara “é o bairro com mais pinta” e vence Marchas Populares

É um título inédito: Alcântara venceu as Marchas Populares de Lisboa. Ao longo das décadas, tinha ficado em segundo lugar por oito vezes e em terceiro por cinco vezes. Desta feita, com um tema “inspirado na arte de pintores e artistas que encontram no bairro de Alcântara um espaço para se expressarem” (palavras da organizadora, a EGEAC/Lisboa Cultura), conseguiram finalmente convencer o júri do concurso a dar-lhes o primeiro prémio.

A decisão foi tomada na madrugada desta quinta-feira, depois do habitual desfile da noite de Santo António na Avenida da Liberdade. Por lá passaram as 20 marchas em competição e ainda cinco convidadas. Alfama, a marcha com mais títulos da história do concurso (de muito longe), ficou-se pelo terceiro lugar. Outras históricas vencedoras, Bica e Madragoa, ficaram-se pelos quarto e sexto lugares, respectivamente. Alto do Pina, pelo sétimo.

José Frade/EGEAC Marcha de Alfama

Este ano, o tema que fica para a história é este: “Por mais que corra a tinta, Alcântara é o bairro com mais pinta”, além de “O Tejo Afinal”, a Grande Marcha de Lisboa de 2024, que todas as marchas cantaram e dançaram perante o júri. Este atribuiu ainda várias classificações especiais: Melhor Coreografia (Alcântara e Marvila), Melhor Cenografia (Alcântara e Marvila), Melhor Figurino (Alcântara, Alfama e Marvila), Melhor Letra (Alfama e Alto do Pina), Melhor Musicalidade (Madragoa), Melhor Composição Original (“Há festa na Bica”, Bica, e “Welcome! Bem-vindos à Mouraria!”, Mouraria) e Melhor Desfile na Avenida (Alcântara).

O júri era constituído por Albano Ginja (presidente), Rita Spider (apreciação da coreografia), Fernando Alvarez (apreciação da cenografia), Ana Paula Rocha (apreciação do figurino), Carlos Leitão (apreciação da letra), Rui Massena (apreciação da música) e Leonor Padinha (representante da EGEAC). Abaixo pode ver a classificação geral, com todas as marchas.

José Frade/EGEAC Marcha de Marvila

Classificação das Marchas Populares de Lisboa 2024



Marcha de Alcântara Marcha de Marvila Marcha de Alfama Marcha da Bica Marcha de Carnide Marcha da Madragoa Marcha do Alto do Pina Marcha do Bairro da Boavista Marcha de São Vicente Marcha da Penha de França Marcha do Bairro Alto Marcha do Castelo Marcha dos Olivais Marcha da Graça Marcha do Lumiar Marcha da Mouraria Marcha da Bela Flor-Campolide Marcha de Santa Engrácia Marcha da Baixa Marcha de Belém

