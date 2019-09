Alcochete prepara-se para correr pela saúde e pelo ambiente

A prova de atletismo Alcochete a Correr está marcada para o final do mês de Setembro, no Jardim do Rossio. Há três percursos com diferentes distâncias e níveis de dificuldade. Esqueça as desculpas e prepare-se para acelerar.

A 3.º edição do projecto Alcochete a Correr arranca a 29 de Setembro, pelas 09.30, com três percursos diferentes, mas o mesmo local de início e fim de prova: o Jardim do Rossio. Para participar, terá de se inscrever até 20 de Setembro. Depois é dar corda aos sapatos pela saúde e pelo ambiente.

“Somos cada vez mais sedentários e a degradação ambiental é cada vez maior, por isso Alcochete juntou o melhor de dois mundos: preservar a saúde e o ambiente”, salienta a Junta de Freguesia de Alcochete em comunicado de imprensa. “Integrada na área metropolitana de Lisboa, a vila de Alcochete situa-se na margem sul do estuário do Tejo, com uma localização privilegiada para quem procura natureza e tradição.”

Se tem muito fôlego, pode arriscar a participação na corrida de maior distância (21 km). Caso contrário, o melhor é ficar-se por uma caminhada (8 km) ou acompanhar os miúdos na corrida de menor distância (1,5 km). No final, os vencedores de cada escalão vão ter direito a vários prémios, desde vales de 150€, 200€ ou 500€ até uma experiência de kitesurf, um jantar ou uma estadia de fim-de-semana.

“A pessoa mais velha e a mais nova também ganham um prémio especial”, lê-se ainda no comunicado. “Os participantes terão ainda acesso a descontos nos restaurantes aderentes, no dia da prova.”

Para participar, terá de se inscrever (6€) aqui até 20 de Setembro e os participantes com menos de seis ou mais de 60 anos não pagam.

