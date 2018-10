Alegria, Macarena: as Revenge of the 90s voltaram

Os espanhóis Los del Río são o centro das atenções da Revenge of the 90s deste sábado, a primeira de uma tour nacional.

"Dale a tu cuerpo alegria Macarena, que tu cuerpo es para darle alegria y cosas buenas…” Passaram vinte e dois anos desde que o hit da dupla espanhola Los del Río se tornou viral, no Verão de 1996, mas quase toda a gente continua a trocar a verdadeira letra por uma versão bem mais simples: “Baila tu cuerpo alegria Macarena”. Bailar é o que é preciso, mais ainda com a ajuda da coreografia do vídeo da canção, inventada na altura por uma instrutora de flamenco venezuelana que a banda conheceu antes de se tornar famosa.

O duo de Sevilha, que segundo a VH1 é responsável pelo primeiro grande one-hit wonder de todos os tempos, é o centro das atenções da Revenge of the 90s deste sábado, em local ainda por anunciar por SMS a quem tem bilhete. Longe vão os tempos em que os Anjos, as Nonstop, Melão ou os palhaços Batatinha e Companhia (também no cartaz desta festa) eram suficientes para surpreender os “noventeiros”, como a organização costuma chamar a quem frequenta a Revenge of the 90s.

De festa inesquecível e quase secreta para amigos e amigos de amigos na discoteca A Lontra, em Fevereiro de 2017, passou a um dos eventos mais badalados da noite alfacinha, com um recorde de 12 mil pessoas na FIL numa das últimas edições, com Vengaboys e Lou Bega como convidados.

A festa deste sábado, que também tem no cartaz Alice Deejay (“Better Off Alone”), Rednex (“Cotton Eye Joe”) e Daisee Dee, dos Technotronic (“Pump Up The Jam”), promete mais uma enchente. Com o tema “Jogos Noventeiros Sem Fronteiras” marca o início da primeira tour, a passar por 12 cidades do país – e que até chegará à Madeira e aos Açores.

Netinho, Toy e Saul são alguns dos nomes a acrescentar aos do cartaz de Lisboa nos próximos eventos, que chega a sítios como Portimão, Guimarães, Évora, Beja, Coimbra, Aveiro, Porto, Torres Vedras ou Viseu ao longo de 2019. Quanto aos preços, a entrada (limitada à lotação do espaço) custa 35€ – quase um preço de festival de música. Se falarmos na entrada VIP, então sobe para 70€, com direito a uma zona reservada e duas bebidas. Mas se está à procura de um festival de nostalgia dos anos 90, então está no sítio certo.

