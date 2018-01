Aleluia! Chegaram os bottomless brunches a Lisboa

Podemos até estar a viver a época dourada do brunch em Lisboa (vejam só a capa da revista desta semana!) mas nunca seremos uma cidade realmente evoluída enquanto não reconhecermos a necessidade urgente de um brunch com bebidas alcoólicas à discrição.

Pois bem, caros concidadãos preocupados com o estado actual do panorama brunchístico, eis uma grande novidade: brunch com bottomless cocktails (ou em português, cocktails intermináveis) aos sábados e domingos no restaurante Vestigius, no Cais do Sodré.

Moscow Mules, Bloody Marys ou Screwdrivers para regar o seu grande-pequeno-almoço da próxima semana. O brunch funciona das 11.00 às 15.00 e custa 20€ por pessoa. As bebidas estão incluídas e não têm fim.

A iniciativa acontece apenas durante o mês de Fevereiro e é patrocinada pela marca de vodka russa Stolichnaya. Depois é esperar que a moda pegue.

