Alerta: há um novo mural de Banksy (e está confirmado que é dele)

Não é todos os dias que se acorda e se descobre que a empena do prédio foi coberta por uma nova obra de arte de Banksy. No entanto, foi isso que aconteceu no domingo, 17 de Março, a alguns moradores de Hornsey Road em Finsbury Park, em Londres. A parede de um prédio no bairro do Norte da capital inglesa está agora coberta de respingos e gotas de tinta verde, e acredita-se ser obra do famoso artista que ninguém conhece.

O próprio Banksy confirmou oficialmente a autoria da obra (o que o artista costuma fazer é publicar uma fotografia da obra no seu site e nas redes sociais). Gostaria de a ver com os seus próprios olhos? Aqui está tudo o que sabemos até agora.

Onde fica o novo Banksy em Londres?

O mural foi pintado na empena de um edifício em Hornsey Road, Finsbury Park, no Norte de Londres. Consiste numa mancha irregular de tinta verde para criar a ilusão de ser a copa da árvore despida (morta?) que se encontra junto ao prédio; no canto inferior, uma figura humana segura o que parece ser uma lata de tinta.

O que representa o mural?

“A mensagem é clara. A natureza está numa luta [pela sobrevivência] e cabe-nos a nós ajudá-la a recuperar”, explica James Peak, criador da série da BBC Radio 4 The Banksy Story.

Estamos no início da Primavera e deveriam estar a brotar flores naquela árvore. Peak acredita que o artista pode ter passado de bicicleta e notado o quão miserável é o seu aspecto. A cor da tinta corresponde ao verde usado nos sinais oficiais daquela zona, o que Peak acha que é mais uma indicação de que se trata de um Banksy, devido à atenção aos detalhes.

O que se tem dito sobre o mural da árvore?

Flora Williamson, conselheira desta região de Londres, escreveu num tweet: “A coisa mais emocionante que aconteceu na acção de campanha de hoje em Hornsey Road, de longe, foi descobrir que Banksy veio a Tollington durante a noite. Gerou muito interesse no local – gosto disso”.

Os moradores também estavam bastante animados. “Somos os orgulhosos zeladores de uma aparente nova peça de Banksy em Finsbury Park... Acordei esta manhã com ela na parede [de fora] do apartamento”, disse um utilizador do X.

Numa outra publicação nas redes sociais, lia-se: “Se isto é um Banksy, é a melhor coisa que aconteceu em Hornsey Road em anos”. No entanto, nem todos estavam tão optimistas. “Banksy veio cá durante a noite e agora a minha renda vai disparar”, afirmou outro morador.

