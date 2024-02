Alexandre do Masterchef vai oferecer salgadinhos no Mercado 31 de Janeiro

No sábado, quem passar pelo Mercado 31 de Janeiro entre as 11.00 e as 12.30, poderá provar rissóis e croquetes do auto-intitulado “self-made chef”, sem pagar um tostão.

Este sábado, dia 3 de Fevereiro, Alexandre Botelho, o auto-intitulado “self-made chef” e um dos concorrentes mais polémicos do concurso de culinária MasterChef, vai estar no Mercado 31 de Janeiro, no Saldanha, a oferecer croquetes e rissóis do mar a quem por lá passar entre as 11.00 e o 12.30.

O convite partiu das peixeiras da Peixaria Veloso, com quem tem uma boa relação, e que ofereceram parte dos ingredientes para fazer isto acontecer. “Quando saí do MasterChef, comecei a criar conteúdos digitais, no Instagram, com regularidade e, por isso, comecei a ir muito ao mercado”, conta Alexandre, em conversa com a Time Out. “Sempre que as receitas são de comer à mão, eu levo-as à praça para ouvir o feedback delas”, acrescenta.

Entre essas receitas estavam, claro, os chamados salgadinhos do mar. “Hoje em dia, as proteínas do mar estão muito caras, por isso eu comecei a fazer salgados para as pessoas terem mais acesso”, revela o cozinheiro. No sábado, os fregueses vão poder provar algumas destas iguarias, como rissóis de garoupa, croquetes de polvo, croquetes de gamba branca do Algarve, e croquetes de corvina. “Estive o fim-de-semana passado todo a fazer centenas de salgados”, garante.

Para quem não conseguir comparecer, mas tiver interesse em provar os pratos do chef Alexandre Botelho, basta enviar-lhe uma mensagem para o Instagram. “Sou contactado muito regularmente e dou a provar aquilo que eu faço ou em minha casa, ou em casa de pessoas”, diz o concorrente que participou na anterior temporada do concurso da RTP1, que teve como jurados Pedro Pena Bastos (Cura), Ricardo Costa (The Yeatman) e Noélia Jerónimo.

Rua Engenheiro Vieira da Silva, Praça Duque de Saldanha (Saldanha). Sáb 11.00-12.30. Grátis

+ Longa vida ao Dinastia Tang. Restaurante chinês reabre “mais gourmet” no Parque das Nações

+ Pura sede: a feira de vinhos naturais que é uma festa