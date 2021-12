Alexandre Silva abre as portas do Fogo para o famoso leitão do Mugasa

Na terça-feira, dia 14 de Dezembro, o chef vai cozinhar com Ricardo Nogueira. Além do leitão, na ementa vão estar iscas, cabidela ou chanfana.

A arte de assar leitões e a arte de domar as brasas andam de mãos dadas. Não é de estranhar, por isso, que o chef Alexandre Silva, fascinado pela cozinha de fogo, e Ricardo Nogueira, do restaurante Mugasa, em Sangalhos (Anadia), considerado um dos melhores assadores de leitões da Bairrada, unam forças para criar um menu especial – mas apenas por um dia.

“Vir a Lisboa cozinhar no Fogo com o Alexandre Silva é sem dúvida uma experiência única. Admiro muito alguém que teve a coragem de abrir um espaço exclusivamente em torno do fogo”, aponta Ricardo Nogueira, em comunicado.

Assim, na terça-feira, dia 14 de Dezembro, o Fogo vai ter iscas, cabidela, chanfana, leitão assado e outros pratos do receituário tradicional português, cozinhados em fogo lento, na chama ou na brasa. O menu a quatro mãos vai ser servido ao almoço (às 13.00) ou ao jantar (às 19.30) e custa 75€ (bebidas incluídas).

As reservas podem ser feitas através do número 217970052 ou do email fogo.reservas@alexandresilva.pt.

