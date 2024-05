Alguém viu os óculos de Mafalda Patrício? Estão em Campo de Ourique

Uma, duas, três. À terceira loja, a Fora chegou a Campo de Ourique. Com a pinta do costume, a marca portuguesa de óculos plantou-se mesmo em frente ao mercado e agora passa os dias a ambientar-se à vida de bairro, que não podia contrastar mais com o frenesim do Chiado e da Baixa.

"Tínhamos há algum tempo esta ideia de testar uma zona não turística. Mas também ouvíamos muitas vezes as pessoas que já conhecem a Fora a dizer que não dá jeito passar no Chiado ou passar na Baixa, que é muito caótico. Gostámos imenso do espaço, permite-nos ter área de loja, gabinete de optometria e a oficina", explica Miguel Barral, fundador da marca que faz agora dez anos.

© Garcês A nova loja Fora, em Campo de Ourique

Todos os ingredientes que compõem uma loja Fora estão aqui. A esquadria do espaço segue o estilo já presente nas outras lojas – nas de Lisboa e nas outras duas que existem no Porto. Um minimalismo colorido pelos próprios óculos, claro, e pelas paredes amarelas que se vêem do exterior.

Nas estantes, são os novos modelos a chamar a atenção. A colaboração com a influencer Mafalda Patrício chegou mesmo a tempo de abrilhantar a mais recente inauguração. Depois de umas quantas experiências com outras marcas — a última foi com a Tema, em 2020 e com direito a reedição em 2022 –, a Fora achou que estava na hora de unir esforços com uma personalidade da sua geração, com gostos e uma personalidade própria, e com 154 mil seguidores no Instagram.

DR

"Já conhecíamos o trabalho da Mafalda e já sabíamos de antemão que ela gosta de óculos. E identificamo-nos com o sentido estético, por isso também foi tão imediato para nós. Desafiamo-la, ela gostou da ideia e começámos rapidamente a planear o que íamos fazer. O processo foi muito tranquilo e o resultado está aqui", remata Miguel.

Os óculos em causa são um modelo único, com armações disponíveis em cinco cores – o clássico tartaruga (coffee tortoise), bege (butter), vermelho (cherry), azul (cloud) e verde seco (sage). Para cada tom de acetato foram também escolhidas lentes diferentes. "Faço a vida com óculos de sol, não saio de casa sem óculos de sol. E estou sempre a mudar. Por isso é que acabou por ser um grande desafio: como é que vou desenhar um modelo de óculos que usaria todos os dias?", começa por explicar Mafalda.

© Filipe Neto

Custam 149€, preço que pode ter mais um pozinhos em função de alguns extras. Além das lojas físicas, estão à venda na loja online. "Queria que eles tivessem uma certa geometria, que fossem mais hexagonais. E que não fossem só para mulher, daí termo-nos focado num modelo unissexo", completa Mafalda. Sempre se ouviu dizer que o sol quando nasce é para todos. No que depender da nova colaboração da Fora, os óculos também.

Rua Coelho da Rocha, 102B (Campo de Ourique). 92 619 3523. Ter-Sáb 10.00-13.00, 14.00-19.00

