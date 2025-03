Alguns monumentos de Sintra vão estar temporariamente encerrados

A chuva e o vento que a depressão Martinho trouxe fizeram-se sentir um pouco por toda a cidade – e a região de Sintra não foi excepção. Esta sexta-feira, o Parque e Palácio da Pena, o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos, o Parque e Palácio de Monserrate e o Chalet da Condessa d’Edla vão continuar encerrados por motivos de segurança. Já o Palácio Nacional e Jardins de Queluz e o Palácio Nacional de Sintra continuam abertos por estarem fora da zona florestal da Serra de Sintra, apesar de estarem sobre o cuidado da mesma empresa (a Parques de Sintra).

Na passada quarta e quinta-feira (dias 19 e 20 de Março), os monumentos já se encontravam fechados por precaução e assim vão continuar no fim-de-semana. A decisão foi tomada pela “necessidade de garantir a segurança de visitantes e colaboradores, que é a prioridade absoluta da empresa”, explica Sofia Cruz, presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra, em comunicado.

Cerca de 200 árvores cederam às condições meteorológicas nos caminhos do Parque da Pena e algumas estruturas secundárias foram atingidas. Sofia Cruz sublinha que “as equipas no terreno estão a desenvolver esforços para remover árvores e ramos caídos; limpar e desobstruir caminhos; e avaliar o estado geral do arvoredo quanto ao risco de queda”.

O Parque e Palácio de Monserrate irá reabrir as suas portas ao público este sábado, dia 22 de Março mas a visita ao parque continuará com percursos limitados para garantir a limpeza da zona. Por sua vez, a reabertura do Palácio Nacional da Pena está marcada para domingo, dia 23 mas o parque adjacente, o Chalet da Condessa d’Edla, o Castelo dos Mouros e o Convento dos Capuchos vão continuar encerrados.

