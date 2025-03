‘Martinho’ fez cair “muito mais” de 200 árvores. De Arroios a Benfica, veja as imagens

As fotografias multiplicam-se nas redes sociais, mostrando árvores arrancadas pelas raízes, algumas centenárias, outras com décadas de vida. Um património natural que não volta.

Pelas 10.00 da manhã, o impacto da passagem da depressão Martinho por Lisboa contava-se em 220 árvores caídas, 151 estruturas como painéis publicitários ou sinais de trânsito que foram ao chão e 81 quedas de revestimentos de fachada ou telhados. Mas ao longo desta quinta-feira, 20 de Março, percebeu-se que "os números eram muito maiores". Caíram "muito mais" árvores e muitas "estão a ameaçar cair", dá conta à Time Out o sub-chefe principal Hugo Serralha, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSBL).

Entre as 21.00 de quarta-feira e as 10.00 desta quinta, foi registado um total de 638 ocorrências, sendo que grande parte foram entretanto resolvidas. Estão, ainda, mais de 300 activas.

DR/RSBL Sapadores Bombeiros de Lisboa em intervenção

Sobre as árvores caídas, que representam "o grosso" dos incidentes, o RSBL recebeu várias notificações ao longo do dia de exemplares em risco de colapso. A "maior parte" das quedas, integrais ou parciais, causaram danos em viaturas, durante a madrugada, tendo sido esse um dos principais motivos de intervenção dos bombeiros. "A nossa maior preocupação, agora, são as vias de circulação, de modo que as pessoas se possam deslocar para serviços essenciais", pormenorizou o responsável.

De eucaliptos a teixos, de bairro em bairro

Ao longo do dia, as redes sociais têm sido inundadas de imagens que mostram o impacto da depressão Martinho em várias zonas da cidade. Em alguns casos, o fenómeno conduziu ao fecho de estabelecimentos comerciais, mas, de acordo com o RSBL, não se registaram feridos entre os civis. No entanto, dois operacionais do RSB foram "feridos durante as operações de trabalho".

Helena Galvão Soares Jardim do Príncipe Real

Enquanto no Campo dos Mártires da Pátria (Campo de Santana), um enorme teixo sucumbiu à tempestade, em Benfica, o Jardim do Eucaliptal também registou várias mazelas.

DR Jardim do Eucaliptal, Benfica

No Cais do Sodré, o Jardim Roque Gameiro perdeu sete árvores e o Jardim do Príncipe Real teve de ser parcialmente vedado.

DR Tapada das Necessidades

DR Feira da Ladra

Junto à Feira da Ladra, o acesso ao Jardim Botto Machado foi interditado devido ao risco de queda de árvores e, na Estrela, o muro da Tapada das Necessidades cedeu perante o impacto de uma árvore de grande porte. Nenhuma freguesia de Lisboa escapou ao fenómeno climatérico.

