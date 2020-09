Almada Cá Fora: mercado ao ar livre regressa para promover a produção portuguesa durante dois dias

O evento repete-se no Largo 5 de Outubro, na outra margem do Tejo. Apesar de ser ao ar livre o uso de máscara é obrigatório por razões de segurança.

O Largo 5 de Outubro, em Almada, recebe mais um mercado de rua, desta vez ao longo de dois dias: 19 e 20 de Setembro. O Almada Cá Fora está de regresso para continuar a promover a produção portuguesa na área das artes, gastronomia, ofícios e design.

É pelas mãos da Mapa Eventos, promotora responsável pela realização de vários mercados como o do Príncipe Real ou edições especiais de Natal do Time Out Market, que chegou em Julho pela primeira vez esta novidade ao outro lado do rio.

São cerca de 40 marcas que estarão presentes ao longo do fim-de-semana com propostas design de produtos de autor, moda, decoração, livros, brinquedos, joalharia e artes plásticas. O mercado Amada Cá Fora estará a funcionar entre as 11.00 e as 19.00.

Haverá ainda algumas marcas dedicadas ao estilo de vida ecológico e bio, uma vez que o mercado pretende também dar visibilidade a temas como a sustentabilidade, preocupação ambiental e o consumo local dos produtos. Para encher a barriga haverá várias bancas de comes e bebes.

Largo 5 de Outubro (Almada). 19 e 20 de Setembro 11.00-19.00. Entrada livre.

