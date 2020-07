Almada recebe mercado ao ar livre dedicado às artes, ofícios e sustentabilidade

Será no próximo dia 26 de Julho que o Jardim da Cova da Piedade, em Almada, recebe mais um mercado de rua, desta vez uma estreia: o Almada Cá Fora. O objectivo é promover a produção portuguesa na área das artes, gastronomia, ofícios e design.

É pelas mãos da Mapa Eventos, promotora responsável pela realização de vários mercados como o do Príncipe Real ou edições especiais de Natal do Time Out Market, que chega esta novidade ao outro lado do rio.

Entre as 11.00 e as 19.00, as cerca de 40 marcas montam o seu arraial no Largo 5 de Outubro, levando aos visitantes propostas de design de produtos de autor, moda, decoração, livros, brinquedos, joalharia e artes plásticas.

Haverá ainda algumas marcas dedicadas ao estilo de vida ecológico e bio, uma vez que o mercado pretende também dar visibilidade a temas como a sustentabilidade, preocupação ambiental e o consumo local dos produtos. Para encher a barriga terá várias bancas de comes e bebes, para consumir ali ou levar e experimentar em casa.

Largo 5 de Outubro (Almada). 26 de Julho 11.00-19.00. Entrada livre.

