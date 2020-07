O Verão nos parques e palácios de Sintra tem visitas temáticas, peddy-papers e passeios de burro

A pensar nas férias (mais comedidas e pelo nosso Portugal), a Parques de Sintra adaptou seu programa de Verão e traz dez actividades para, de Julho a Setembro, viver os palácios e jardins em família.

Os adultos acompanham e as crianças (entre os 3 e 12 anos) divertem-se. Entre um regresso dos clássicos de Verão da Parques de Sintra, este ano há novidades, é o caso da actividade Enigmas do Palácio, no Palácio Nacional de Queluz. Acontece aos quartos domingos de cada mês (23 Agosto e 27 de Setembro; 15.00; 12€/pessoa), as famílias com crianças a partir dos 5 anos serão desafiadas, em diferentes momentos da visita, a escolher entre dois símbolos ligados à história do Palácio de Queluz. Cada símbolo escolhido determinará o rumo da viagem de descoberta do palácio, ao longo da qual os convidados também serão surpreendidos com ambientes e personagens de época.

No Palácio de Sintra estreiam-se as visitas No Palácio de Sintra com a Rainha, que ficam a cargo da própria D. Maria Pia. As visitas encenadas decorrem aos quartos sábados do mês (25 de Julho, 22 de Agosto e 26 de Setembro; 15.00; 12€/pessoa) e mostram os recentemente inaugurados aposentos da rainha, com muitas histórias da família real por contar.

Além destas novas visitas, também as famílias vão poder alinhar em duas novas propostas: um peddy-paper nos Parques de Monserrate e da Pena. De mapa na mão, estas duas novas propostas convidam pais e filhos a descobrir os recantos destes locais através da solução de enigmas e da observação do meio ambiente, para desvendar os mistérios. No Parque de Monserrate (famílias com crianças dos 6 aos 12 anos) as actividades decorrem aos fins-de-semana (19 de Julho, 1 de Agosto e 19 de Setembro; 15.00) e durante a semana, todas as sextas a partir de dia 17 de Julho (15.00; 10€/pessoa). Já no Parque da Pena (famílias com crianças dos 8 aos 12 anos) os passeios acontecem também ao fim-de-semana (8 de Agosto e 6 de Setembro; 10.30; 10€/pessoa) e durante a semana a partir de 30 de Julho, todas as quintas (15.00; 10€/pessoa).

Além destas novidades, regressam também outras actividades habituais nos parques e palácios de Sintra, como é o caso dos passeios de burro na Tapada de D. Fernando II, no Convento dos Capuchos. As crianças montam e os pais conduzem os animais à guia numa caminhada pela floresta todos os sábados (10.00, 12.00, 15.00 e 17.00; 13€/pessoa)

À Quintinha de Monserrate regressa a actividade Famílias na Floresta (18 de Julho; 15 de Agosto; 19 de Setembro; 17 de Outubro; 21 de Novembro; 19 de Dezembro, 11.00; 12€/pessoa; crianças 4 aos 12 anos), uma verdadeira empreitada de descoberta da natureza onde há tempo e espaço para correr, trepar, jogar, dar asas à criatividade e fazer abrigos e obras de arte com elementos naturais.

Ainda por lá, as famílias podem inscrever-se nas actividades Com o Burro e a Galinha descobrimos a Quintinha, aos fins-de-semana (25 de Julho, 29 de Agosto e 26 de Setembro; 10.30; crianças 6 aos 12 anos) e durante a semana a todas as terças-feiras a partir de 28 de Julho (15.00; 10€/pessoa), e em Era uma vez na Quintinha aos quartos domingos do mês (19 de Julho, 16 de Agosto e 20 de Setembro; 15.00; 12€/pessoa).

O Castelo dos Mouros recebe À Conquista do Castelo, uma actividade lúdica para conhecer a história milenar deste local e os miúdos são desafiados a conquistar o castelo com o que vão aprendendo na visita. Acontece ao fim-de-semana (26 de Julho, 23 de Agosto e 27 de Setembro; 10.30) e durante a semana todas as quartas a partir de 22 de Julho (15.00; 10€/pessoa).

O Tesouro do Rei volta a transformar uma visita ao Palácio Nacional de Sintra numa aventura por mais de 700 anos de história, com visitas ao fim-de-semana (19 de Julho, 9 de Agosto e 6 de Setembro; 15.00) e durante a semana às segundas a partir de 27 de Julho (15.00; 10€/pessoa).

As actividades requerem reserva e pagamento prévio (info@parquesdesintra.pt; 21 923 7300), para que sejam respeitados os limites de participantes conforme as regras da DGS. Muitas destas actividades podem também ser agendadas em exclusividade para datas à escolha, por exemplo, no âmbito de um programa de aniversário.

