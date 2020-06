Há novas visitas aos bastidores dos palácios e parques de Sintra

Já se questionou como são os espaços dos palácios e monumentos que muitas vezes não são mostrados aos visitantes? A Parques de Sintra, empresa gestora dos palácios da Pena, de Sintra, de Queluz, de Monserrate, entre outros, vai mostrar como são os bastidores dos parques e monumentos do concelho. O novo programa Visitas aos Bastidores dá a conhecer espaços inacessíveis ao público e temas que não costumam ser abordados pelos técnicos.

Entre Julho, Agosto e Setembro haverá 12 visitas todos os sábados de manhã, que darão a conhecer curiosidades e temas pouco abordados sobre estes locais. As visitas de duas horas serão realizadas por técnicos especialistas em várias áreas, que se dedicam a investigação e a projectos de recuperação e conservação de património gerido pela empresa.

A visita "Vidas Ocultas" leva os participantes numa viagem aos espaços mais recônditos do Palácio Nacional de Sintra, aos aposentos resguardados e às áreas privadas dos serviçais. Outra proposta é a de conhecer os aposentos da rainha D. Maria Pia no Paço de Sintra, que abre ao público em Julho com uma abordagem museológica nunca antes explorada. No mesmo local, a visita "O Tempo e o(s) Paço(s)" mostra como as várias casas e paços de diferentes épocas deu origem ao actual Paço de Sintra (22 Agosto).

O palácio da Pena terá a visita "No interior da cúpula": as reservas do Palácio Nacional da Pena (12 Setembro). Nela o público irá conhecer peças distantes dos olhos dos visitantes e objectos que nunca estiveram expostos. A outra visita neste local, "No Topo do Tempo", percorre uma estreita escada em caracol que leva à Torre do Relógio. A terceira proposta, "Labirintos subterrâneos", dá a conhecer uma rede de minas de água que atravessa o interior da Serra de Sintra.

No Castelo dos Mouros revela-se vestígios da vida e morte dos pocos que se foram habitando esta encosta da serra com a visita "Entre Mortos e Vivos – Arqueologia no Castelo dos Mouros" (26 Setembro). Há ainda uma visita que explica como foi feito o restauro do Convento dos Capuchos (8 Agosto), dando a conhecer um dos processos de restauro mais sensíveis levado a cabo no património gerido pela Parques de Sintra. O "Caminho das Cruzes – Nos Passos dos Peregrinos" (25 Julho) dá a conhecer o caminho que os peregrinos faziam até este convento e ainda há oportunidade de conhecer a serra, as suas espécies raras e esforços de conservação empreendidos para manter o seu habitat, com a visita "A Floresta da Serra de Sintra" (5 Setembro).

Em Queluz, por sua vez, dá-se a conhecer o que os monarcas comiam e os alimentos exóticos que chegavam à Europa vindos dos outros continentes (19 Setembro). Poderá saber mais sobre o Iluminismo nos jardins do palácio de Queluz (22 Julho) e entender todos os mecanismo hidráulicos que permitem que os espaços com água funcionem.

As visitas decorrem entre as 10.00 e as 12.00 e é necessário efectuar uma inscrição prévia. O preço é de 30€ por participante ou de 60€ por família (2 adultos e duas crianças até aos 12 anos).

+ Coisas para fazer em Sintra

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal



Share the story