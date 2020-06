Um sábado por mês, a Parques de Sintra vai servir cestas de piquenique nos seus jardins

A arte de piquenicar volta aos relvados todos os anos pela altura da Primavera. A pandemia atrasou o calendário da época de piqueniques que arranca agora em força e, para a Parques de Sintra, dura até Setembro com a iniciativa Dia do Piquenique, onde vão começar a servir uma cestinha recheada um sábado por mês, nos Parques da Pena e de Monserrate e nos Jardins de Queluz.

O primeiro piquenique está marcado para 27 de Junho, e depois para os sábados de 25 de Julho, 29 de Agosto e 26 de Setembro. A toalha pode ser estendida, mediante reserva, claro, no Parque de Monserrate, seja no relvado ou nas mesas de piquenique junto ao Centro de Interpretação da Natureza, junto à Casa de Pedra, e na Quintinha. Está também disponível os Jardins de Queluz e o Parque da Pena, na Quinta da Pena e no Jardim do Chalet da Condessa d’Edla. Não tem de se preocupar em levar nada, já que o farnel é bem composto.

Os cestos vêm com sumo natural, águas, café ou chá, sandes de lombo com queijo e alface, pão rústico com chouriço, quiche, salgados, bolo à fatia ou muffin, salada, batatas fritas, queijadas de Sintra e fruta cortada. Pode ainda pedir para acrescentar vinho ou sangria.

A empresa que gere os parques e monumentos de Sintra quer recuperar as vivências do século XIX nestes jardins históricos. Prova disso é o próprio cesto de piquenique que a segunda mulher de D. Fernando II usava para fazer as suas refeições no Parque da Pena e que agora está exposto no Chalet da Condessa d’Edla.

Também no Palácio Nacional de Queluz, assumido como palácio de Verão da corte portuguesa setecentista, usavam os jardins para belos repastos ao ar livre. O mesmo acontecia em Monserrate, segundo os relatos documentais que descrevem os piqueniques da família Cook.

Agora, a experiência pode ser vivida a dois (cesto para duas pessoas, 38€) ou então em família (cesto dois adultos e duas crianças, 52€), sendo que os bilhetes para os parques em questão terão de ser adquiridos em separado. Também está disponível uma experiência a dois com serviço personalizado, a ser combinado com a Parques de Sintra.

As reservas são feitas através de email (eventos@parquesdesintra.pt) até às 12.00 da quarta-feira anterior à data do piquenique. Se chover, os piqueniques podem ser feitos em espaços interiores como a Sala das Colunas de Monserrate, Casa da Quintinha de Monserrate ou a Abegoaria do Parque da Pena.

Para recolher os cestos terá de ser na Casa de Chá de Monserrate, na Abegoaria do Parque da Pena ou na Cafetaria do Palácio Nacional de Queluz.

Esta experiência de piquenique pode ser associada à reserva de outras actividades como passeios de charrete ou de pónei no Parque da Pena, ou programas de aniversário no Parque de Monserrate.

