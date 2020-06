Desconfine numa aula de yoga ao ar livre no relvado de Monserrate

O Dia Internacional do Yoga está quase aí. Se sempre quis experimentar esta prática milenar, aproveite para o fazer com a Serra de Sintra à volta.

A Parques de Sintra juntou-se à Federação Portuguesa de Yoga para assinalar o próximo Dia Internacional do Yoga, que se celebra já este domingo, 21 de Junho. A proposta é uma aula de yoga ao ar livre, gratuita para visitantes do Parque e Palácio de Monserrate. O bilhete pode ser adquirido à entrada, no próprio dia, ou através da bilheteira online, mas é necessária uma inscrição prévia para este evento especial.

A iniciativa terá início às 16.30 e será conduzida pelas formadoras Maria Augusta e Magali Stobbaerts, filha de Georges Stobbaerts, o autor do livro Reflexão sobre Yoga (2008), com quem ambas iniciaram a prática. Durante a aula ao ar livre, procurará estabelecer-se uma ligação entre a prática do yoga e a psicologia, uma vez que Magali Stobbaerts exerce também psicologia clínica e da saúde, com especialidade avançada em psicoterapia.

Se não tiver oportunidade de participar, não desespere: a aula será transmitida online pela Federação Portuguesa de Yoga (FPY). Nos dias 20 e 21 de Junho, a FPY leva até sua casa várias aulas e palestras gratuitas de professores federados por todo o país através do E-Festival, um festival de yoga à distância de um clique. Para não perder pitada, basta inscrever-se através de e-mail ou deste formulário online.

Palácio e Parque de Monserrate (Sintra). Sex-Dom 09.00-18.30/19.00 (última entrada às 18.00). 6,5€-8€.

