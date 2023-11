Almada celebra o Natal com concertos, circo e uma pista de gelo

O programa de festas arranca a 8 de Dezembro, com um concerto onde Bárbara Tinoco convida Carolina Deslandes. Para a última noite do ano, Almada guardou um espectáculo duplo: Fernando Daniel e ProfJam. A entrada é gratuita.

Até 24 de Dezembro, o centro de Almada transforma-se numa espécie de cidade do Natal, com tudo a que há direito e para todas as idades, sempre com entrada gratuita. A abertura do programa Feliz Almada está marcada para dia 8 de Dezembro, às 21.30, no Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz, com o concerto de Bárbara Tinoco, onde Carolina Deslandes será a convidada especial.

Durante cerca de duas semanas, a Praça São João Baptista e a Praça da Liberdade recebem o Mercado de Natal Amigo da Terra, com uma selecção de artesãos locais, designers, produtores e instituições particulares de solidariedade social. Também entre 8 e 24 de Dezembro, esta segunda praça transforma-se na Cidade Natal – conte com uma casa do Pai Natal, um comboio eléctrico, um carrossel ao estilo parisiense e uma pista e rampa de gelo para os mais afoitos.

Enquanto uns se divertem no gelo, o calendário de concertos soma e segue no parque urbano. No dia 9 de Dezembro, sobem ao palco os GNR. No dia seguinte, Rodrigo Gomes apresenta o Circo de Natal, espectáculo de magia, malabarismo e acrobacias aéreas, entre outras atracções.

No dia 15 de Dezembro, o programa fica entregue ao humor de Diogo Batáguas, Ana Bola, André de Freitas e Joana Gama. A noite seguinte fica por conta das batidas contagiantes de DJ Glue e Shaka Lion, enquanto o dia 17 é entregue ao ilusionismo de Mário Daniel. No dia 22 de Dezembro, já mesmo quase no Natal, os irmãos Luísa e Salvador Sobral sobem ao palco, às 21.30.

Pelo meio, há muitos outros eventos a acontecer por toda a cidade – sessões de contos, concertos natalícios em igrejas, oficinas temáticas, presépios, arruadas e outras manifestações próprias desta quadra. Todas as actividades são gratuitas, mas algumas requerem inscrição prévia. Os concertos são limitados à lotação do recinto e as portas abrem uma hora antes dos espectáculos. Espreite a programação completa aqui.

E porque o clima de festa se estende até ao final do mês, a Câmara Municipal de Almada também já revelou os planos para entrar em 2024. No dia 31 de Dezembro, a partir das 22.00, o Largo de Cacilhas enche-se para ver Fernando Daniel. Depois do fogo-de-artifício, a festa segue com ProfJam até às duas da manhã.

Vários locais (Almada). 8-24 Dez, 31 Dez. Entrada livre

