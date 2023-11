Vêm aí dez dias de Bairro de Natal em Benfica

O Bairro de Natal está de volta a Benfica, entre 1 e 17 de Dezembro. A programação inclui desde espectáculos no Palácio Baldaya até cinema no Turim.

Há tradições para manter. O Bairro de Natal em Benfica é uma delas. Entre 1 e 17 de Dezembro, há dez dias de programação para toda a família a não perder. Além da Parada de Natal e do Desfile do Pai Natal sobre Rodas, estão previstos desde espectáculos para crianças no Palácio Baldaya até sessões no Cine-teatro Turim, sem esquecer os habituais recitais e concertos nas igrejas e jardins da freguesia.

O arranque está marcado para sexta-feira, 1 de Dezembro, com o especial de Natal para crianças Era uma vez…, às 15.00, no Palácio Baldaya. Segue-se, no dia 2, às 16.00, a popular Parada de Natal, com o agrupamento de escolas de Benfica, que partem do palácio em direcção ao jardim do Mercado de Benfica. No dia 7, volta a haver parada às 16.00, mas com o agrupamento de escolas Quinta de Marrocos. Já o Desfile do Pai Natal sobre Rodas acontece a 16 de Dezembro, às 11.00, pelas ruas do bairro.

Entre a restante programação, disponível para consulta no site da Junta de Freguesia de Benfica, destacam-se desde já as sessões de cinema em família, com o ciclo “Clássicos de Natal”, no Turim, nos dias 8, 9, 10, 16 e 17 de Dezembro (Sex-Sáb 16.00, Dom 11.00); bem como os vários recitais e concertos, incluindo o Christmas Flashmob, pelo Arcade Dance Center, no dia 9, às 16.00, no Palácio Baldaya; e Christmas Blues Night, com Trevor Babajack Steger, no dia 16, às 21.30, no Auditório Carlos Paredes.

Este ano, além do Bairro de Natal, a freguesia de Benfica também volta a promover o Concurso de Montras de Natal entre 1 e 20 de Dezembro, bem como o Concurso Gastronómico Benfica à Mesa. As inscrições para ambas as iniciativas estão abertas, mas atenção, que fecham rápido.

Benfica, vários locais. 1-17 Dez, vários horários e preços

