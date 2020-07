Almada convida-o a sair à rua para um mercado de artes, ofícios e sabores

Se é um bom foodie e gosta de descobrir as novidades do mercado criativo, o melhor é apontar já na agenda: o Almada Cá Fora tem encontro marcado consigo já no próximo domingo, 26 de Julho, no Jardim do Largo do 5 de Outubro, na Cova da Piedade. Basta aparecer – mas não se esqueça de levar a sua máscara social.

Entre as 11.00 e as 19.00, o recém-qualificado jardim almadense não servirá apenas para pôr os passeios em dia. Estarão presentes cerca de quatro dezenas de marcas e conceitos nacionais, da restauração à moda, da joalharia ao DIY, dos brinquedos aos livros.

A organização é da Câmara Municipal de Almada, em parceria com a MAPA eventos, que garante estarem salvaguardadas todas as medidas de segurança necessárias. Para mais informações, basta estar atento à página do evento no Facebook, onde estão a ser partilhados detalhes da programação.

