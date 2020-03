Almada cria mapa com as lojas que continuam em funcionamento

Directório criado pela câmara de Almada reúne informações sobre todos os estabelecimentos que continuam em funcionamento durante o estado de emergência.

Estamos confinados a casa, mas as necessidades do dia-a-dia continuam a surgir. Ir ao supermercado, à papelaria, ou a outro estabelecimento comercial pode parecer tarefa difícil. A Câmara de Almada, para fazer face às dificuldades da população, criou uma plataforma geo-referenciada que permite saber quais as lojas de apoio à aquisição de bens essenciais que estão em funcionamento e onde estão localizadas no concelho.

O site Almada Estabelecimentos Comerciais reúne uma base de dados com informações de farmácias, supermercados, postos de combustível, lojas de electrodomésticos, equipamento informático e de comunicação (e respectiva reparação), tabacarias, papelarias, oculistas, restaurantes com confecção de refeições para entrega e take-away, padarias, frutarias e talhos.

A autarquia preparou um vídeo explicativo para quem tiver dúvidas sobre o funcionamento da página. Foi também criado um formulário online que todos os comerciantes que queiram integrar o directório deverão preencher.

