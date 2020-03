Almada declara situação de alerta e interdita paredão e algumas praias

Na sequência da evolução da pandemia do novo coronavírus, o concelho de Almada declarou esta sexta-feira, 27, situação de alerta no município pelo menos até 9 de Abril. A interdição do paredão entre a Praia do Norte e a Nova Praia, assim como as respectivas praias anexas, é apenas uma das medidas adicionais da autarquia.

“A Comissão Municipal de Protecção Civil, após avaliação da actual situação epidemiológica e ativação do Plano Municipal de Emergência da Protecção Civil declarou a Situação de Alerta em todo o concelho de Almada, até dia 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogada em função da evolução situacional”, refere a Câmara Municipal de Almada em comunicado.

Além das medidas tomadas pelo Governo, a autarquia apresentou outras excepcionais com vista a travar a evolução da Covid-19. O paredão e as respectivas praias anexas da frente urbana da Costa da Caparica, entre a Praia do Norte e a Nova Praia, terão acesso proibido a partir de agora.

A par disso, todos os parques de campismo e caravanismo, bem como zonas de autocaravanas, vão encerrar, podendo apenas permanecer quem reside a título permanente nestas estruturas. Também o município vai proceder ao encerramento de todas as instalações de ocupação ilegal, destinadas à prática de campismo e caravanismo.

A autarquia refere ainda que casos de desobediência e resistência às medidas agora implementadas serão sancionados nos termos da lei penal.

