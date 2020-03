Paredão Cascais-Estoril encerrado para impedir passeios na marginal

É mais uma medida do município de Cascais para conter a propagação da Covid-19 no concelho.

A Câmara Municipal de Cascais anunciou nesta quarta-feira que a circulação no Paredão Cascais-Estoril passa a estar interdita. A autarquia avança ainda que esta medida ficará em vigor enquanto durar o Estado de Emergência, decretado no passado dia 18 de Março.

A passagem está também vedada nos pontos de acesso ao Paredão, uma via pedonal de 2750 metros de extensão, junto ao mar.

No passado dia 17 de Março, a câmara de Cascais já tinha decretado o encerramento dos estabelecimentos concessionários de praia, bem como interditado as praias as actividades de grupo, desportivas, de lazer, culturais, sociais e lúdicas, de forma a desencorajar o aglomerar de pessoas.

+ Mercados e feiras em Cascais suspensos como medida de prevenção

+ Este mercado de vinhos é virtual mas tem palestras e até provas