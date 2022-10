Almada dá palco a companhias de teatro profissionais e amadoras da Grande Lisboa

A Mostra de Teatro de Almada está de regresso entre 4 de Novembro e 2 de Dezembro. A programação é composta por 55 espectáculos realizados por 25 grupos de teatro profissionais e amadores de Almada, Lisboa, Cascais, e Sintra, em nove espaços culturais. Ao teatro juntam-se conversas, debates e workshops.

À cena, leva-se uma diversidade de autores. Destaca-se, por exemplo, Como ela Morre, de Tiago Rodrigues, pela Et Al – Companhia de Teatro; O Mundo pode encontrar a minha nudez, de Gisela Cañamero, a partir de À Descoberta do Mundo, de Clarice Lispector, pelas Produções Ocidentais; e Orlando, a partir do homónimo de Virginia Woolf, de Carlos Alves e Patrícia Carreira.

Já entre as actividades complementares, além do lançamento da segunda edição da Revista WOS – Women on Scene, há conversas, como a Mostrafaria, sobre História e histórias da Trafaria, e várias masterclasses sobre o corpo, linguagem teatral e teatro de marionetas e formas animadas.

Os horários e preços variam de acordo com o local de apresentação, mas poderá consultar a agenda completa no site da Câmara Municipal de Almada, que organiza a Mostra de Teatro de Almada desde 1996, em parceria com os grupos de teatro do concelho.

Almada. 4 Nov-2 Dez, vários horários e preços.

