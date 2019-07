Almada de Portas Abertas esta sexta-feira com música, petiscos e animação de rua

Almada vai estar de portas abertas esta sexta-feira, 5 de Julho, entre as 17.00 e as 00.00. Junto ao Mercado Municipal divulga-se o comércio local, com música, animação de rua, um desfile de caretos da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Laranjeiro Feijó e um desfile de moda.

A entrada é livre e a ideia é estimular o comércio tradicional através da dinamização do Mercado Municipal de Almada e da Rua de Olivença, com gastronomia, moda, animação infantil e muita música. Promovido pela Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal e pela Câmara Municipal de Almada, o evento começa às 17.00, com a abertura de um espaço infantil, com insufláveis, pinturas faciais e modelagem de balões.

Às 17.00 está ainda marcado um desfile de caretos da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Laranjeiro Feijó, seguindo-se o desfile da Banda da Sociedade Recreativa Musical Trafariense, às 17.30. Mais tarde, às 18.00, o projecto de inclusão social através da percussão Porbatuka Almada, uma parceria do Portão Verde Futebol Clube e da Voz do Operário, vai subir a palco. Segue-se um espectáculo de danças de salão latinas pelos federados Diogo Pereira e Margarida Roquette, que representam a Associação Cultural ‒ Costa, da arte às tradições; e uma actuação da Sociedade Musical 5 de Outubro.

Para as 19.00, está programada uma actuação de hip-hop da AS Dance Studios, com a No Name Crew. Às 20.00, a música é outra, com um show de fado e cabaret. Pode ainda contar com animação de rua, inclusive mascotes e andas animadas, entre as 18.00 e as 21.00.

Nesta ocasião, serão também entregues os prémios do XXVI Concurso de Montras do Concelho de Almada, às 21.00. Para aqueles que queiram conhecer o comércio local fora de horas, é promovido ainda um desfile de moda, com o actor Ângelo Rodrigues, a apresentadora de televisão Olívia Ortiz e a participação das lojas do concelho.

Durante todo o evento, haverá ainda um mercado de rua e um espaço de gastronomia e música com DJ no Mercado Municipal de Almada. A entrada é livre.

Mercado Municipal de Almada e Rua de Olivença (Almada). 5 de Julho. Sex 17.00-00.00.

